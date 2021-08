A próxima geração do Apple Watch virá em dois novos tamanhos maiores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Series 7 está ao virar da esquina, e novos detalhes parecem confirmar a noção de que o próximo modelo terá um tamanho de case ligeiramente maior, com cada variação esperando um aumento de 1 mm.

No atual Apple Watch Série 6 , os dois tamanhos de caixa disponíveis são 40 mm e 44 mm, um aumento em relação aos dois tamanhos originais de 38 mm e 42 mm oferecidos no Apple Watch original até a Série 3.

Agora, de acordo com as novas informações postadas no Weibo por um vazador apelidado de UnclePan, a Apple vai oferecer a Série 7 nos tamanhos 41 mm e 45 mm - algo que está de acordo com relatórios anteriores que ouvimos sobre mudanças de design para os novos relógios.

Na semana passada, cobrimos um relatório sobre um par de renderizações CAD da Série 7 que vazaram, que mostrou o dispositivo com seu design de borda plana totalmente novo e uma tela "fração de milímetro" maior. No entanto, o relatório do Weibo parece esclarecer que, ao invés de apenas uma “fração”, a tela irá de fato crescer um milímetro completo.

De acordo com a maioria das fontes, a Apple está programada para anunciar o novo Apple Watch Series 7 em algum momento do mês de setembro. De forma bastante incomum, a empresa parece ter planos para dois eventos de lançamento de produtos no mesmo período de 30 dias.

