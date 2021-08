Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, trouxemos a vocês todos os rumores mais recentes sobre o próximo Apple Watch Series 7 , programado para ser anunciado e lançado ainda este ano. No entanto, agora temos ainda mais confirmação de que a próxima revisão do Apple Watch apresentará um visual totalmente novo e herdará a nova linguagem de design de ponta plana que a Apple vem transportando cuidadosamente ao longo de toda a sua linha de produtos recentemente.

No conjunto de renderizações CAD vazadas pela 91Mobiles , a próxima forma do Apple Watch Series 7 pode ser vista em alta qualidade com um design totalmente plano, grades de alto-falantes maiores e o mesmo clássico Digital Crown que a Apple orgulhosamente popularizou.

O mecanismo para o sistema de fixação da pulseira parece ser exatamente o mesmo, e embora um novo conjunto "atualizado" de pulseiras Apple Watch com certeza seja lançado junto com isso, seria uma terrível surpresa se a Apple revelasse que a Série 7 é incompatível com as bandas anteriores disponíveis nos últimos seis anos.

Grelhas de alto-falante muito maiores para melhor áudio de chamada telefônica

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 18 Agosto 2021

Espera-se que o tamanho da tela aumente também, mas apenas uma fração de um milímetro ou algo assim.

Outros aspectos sobre a Série 7, de acordo com a fonte da 91Mobile, é que o modelo da próxima geração oferecerá suporte de banda ultralarga para abrir fechaduras inteligentes e se conectar à rede FindMy, será ligeiramente mais espesso (10,7 mm v. 9 mm) e apresentará um novo técnica de laminação da tela que deve permitir que a Apple aproxime a tela do vidro frontal do que nunca.

Quanto mais confortável for o painel de exibição contra o vidro frontal do dispositivo, mais vívido, incisivo e "realista" será o texto e as imagens - uma das razões pelas quais uma tela não mini LED de 11 "do iPad Pro parece melhor do que a de uma tela de 13 "do MacBook Pros.

Para todos os rumores, relatórios e mais que ouvimos sobre o próximo Apple Watch Series 7, clique aqui para nossa visão geral e recapitulação.