(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar os modelos do iPhone 13 e o Apple Watch Series 7 em setembro, junto com um novo iPad mini, iPad básico, M1X MacBook Pros e AirPods atualizados antes do final do ano.

Houve vários rumores em torno de todos os dispositivos, mas o último boletim informativo Power On de Mark Gurman da Bloomberg revela alguns detalhes extras do que podemos esperar dos próximos dispositivos da Apple.

De acordo com Gurman - que tem um excelente histórico - os modelos do iPhone 13 virão nos mesmos tamanhos de tela dos modelos do iPhone 12 , terão o chip A15 e virão com os novos recursos da câmera mencionados por Gurman em um relatório anterior. Aparentemente, eles também terão um entalhe menor e os modelos Pro terão uma tela ProMotion com taxa de atualização de 120Hz.

O Apple Watch Series 7 tem uma tela mais plana, um leve redesenho - rumores sugerem bordas quadradas como o iPhone 12 - e um processador mais rápido. Gurman também cita o recurso Hora de Correr no Fitness + , bem como Meditações em Áudio, juntando-se ao recurso Hora de Caminhada já oferecido.

Os AirPods básicos apresentam um design mais próximo do AirPods Pro - como foi relatado anteriormente - com um novo formato intra-auricular e hastes mais curtas. Gurman afirma que verão a maior atualização desde o lançamento em 2016.

O mesmo vale para o iPad mini 6 , que rumores anteriores afirmavam ser uma versão menor do iPad Air com engastes mais finos e redesenho completo. Gurman também afirma que podemos esperar um iPad mais fino, com um processador mais rápido.

Por último, Gurman menciona os M1X MacBook Pros. Ele diz que eles ainda estarão à venda antes do aniversário de dois anos do último MacBook Pro, apesar dos atrasos no chip.

Se você quiser ler todos os rumores sobre os dispositivos mencionados por Gurman, pode acessar nossos recursos separados, todos os quais podem ser encontrados em nosso Apple Hub .