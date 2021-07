Como verificar o oxigênio no sangue no Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Series 6 possui um oxímetro de pulso que permite medir de forma não invasiva a porcentagem de oxigênio transportado pelos glóbulos vermelhos dos pulmões para o resto do corpo, dando uma indicação de sua saúde geral.

É comumente referido como níveis de oxigênio no sangue ou SpO2, e os níveis normais de oxigênio no sangue estão entre 95% e 100% para a maioria das pessoas, embora não todas.

Você pode ler mais sobre como o monitoramento de oxigênio no sangue funciona em nosso recurso separado, mas se você tiver um Apple Watch Series 6 e quiser saber como obter uma medição instantânea do nível de oxigênio no sangue, bem como configurá-lo e como encontre leituras anteriores, você está no lugar certo.

Você precisa ter certeza de que tem mais de 18 anos, tem o Apple Watch Series 6, está em um país compatível (consulte a parte inferior deste recurso) e tem um iPhone 6S ou posterior.

Você também precisa se certificar de que configurou o aplicativo Blood Oxygen - você pode ler a seção mais adiante sobre este recurso se ainda não o tiver configurado.

Se você marcar todos os requisitos acima, siga estas etapas para fazer uma medição de oxigênio no sangue:

Certifique-se de que o seu Apple Watch esteja ajustado ao seu pulso Pressione a coroa digital para abrir a lista de aplicativos ou visualizar Abra o aplicativo Blood Oxygen (círculo vermelho e azul) Coloque o braço em uma mesa ou no colo e certifique-se de ficar parado e o mostrador do Apple Watch está para cima Toque em Iniciar Fique quieto por 15 segundos Seus resultados aparecerão na tela após 15 segundos Toque em Concluído

Todas as medições de oxigênio no sangue feitas pelo Apple Watch Series 6, sejam sob demanda em medições de fundo, aparecem no aplicativo Health no iPhone.

Para encontrar suas medições de oxigênio no sangue, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Saúde no iPhone Toque na guia Navegar Toque em Respiratório Tap Blood Oxygen Toque em Mostrar mais dados de oxigênio no sangue para ver mais

Se você ainda não usou o sensor de oxigênio no sangue no Apple Watch , estas etapas o ajudarão na configuração. O aplicativo Blood Oxygen é instalado seguindo as instruções de configuração abaixo. Se você acidentalmente excluí-lo, poderá encontrá-lo na App Store do seu Apple Watch.

Abra o aplicativo Saúde em seu iPhone Toque na guia Navegar Toque respiratório Toque no oxigênio do sangue Toque em Configurar oxigênio no sangue Siga as instruções

O aplicativo Blood Oxygen está disponível apenas em alguns países e regiões. Você pode ver a lista completa de países no site da Apple aqui .

