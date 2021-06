Apple lança bandas e rostos Apple Watch para 22 países antes das Olimpíadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou uma nova coleção de bandas Sport Loop para o Apple Watch. Existem alguns aspectos exclusivos dessas pulseiras: Elas apresentam “designs ousados que representam 22 nações ao redor do mundo”, de acordo com a Apple, e vêm com mostradores de relógio que os acompanham.

A nova " Coleção Internacional " está sendo lançada antes dos Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio em julho de 2021. São bandas suaves de edição limitada projetadas para "celebrar a direção descritiva e o espírito competitivo de todos os atletas e fãs". Eles também são pares com um mostrador Stripes para download em cores correspondentes. Cada mostrador Stripes estará disponível para download "em breve" em Apple.com para todos os usuários com o Apple Watch Series 4 ou posterior.

Apple

Aqui estão os países representados pelas novas bandas e mostradores de relógio:

Austrália

Bélgica

Brasil

Canadá

China

Dinamarca

França

Alemanha

Grã Bretanha

Grécia

Itália

Jamaica

Japão

México

Países Baixos

Nova Zelândia

Rússia

África do Sul

Coreia do Sul

Espanha

Suécia

nós

Disponível nos tamanhos 40 mm e 44 mm, você pode comprar as novas bandas Apple Watch Sport Loop agora por US $ 49 no site da Apple nos Estados Unidos.

Os próximos smartwatches de 2021: Futuros relógios de pulso para esperar Por Britta O'Boyle · 18 Março 2021 Aqui estão todos os melhores smartwatches pensados para chegar em 2021.

Lembre-se de que esta não é a primeira vez que a Apple vende pulseiras de relógio de edição limitada para as Olimpíadas. Em 2016, ofereceu bandas Apple Watch com bandeiras de 14 países diferentes, embora só estivessem disponíveis para compra no Brasil na Apple Store. Seu mais recente conjunto de pulseiras de relógio está recebendo um lançamento mais amplo, ao ser lançado nos Estados Unidos.

Escrito por Maggie Tillman.