Nova versão do aplicativo Apple Watch Breathe sugerida no código

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A conferência de desenvolvedores da Apple - WWDC - começa esta semana, com a empresa esperada para anunciar quais recursos estarão chegando ao iOS 15 , iPadOS 15 e watchOS 8 ainda este ano.

Parece que podemos conhecer um daqueles que virão para o watchOS 8 mais cedo, porém, depois que foi descoberto que um novo perfil para a App Store do Apple Watch foi implantado um pouco mais cedo com uma dica de um novo recurso.

O perfil faz referência a "come.apple.Mind" no watchOS - visto pelo usuário do Twitter Khaos Tian (@KhaosT) - e o tweet pedia aos seguidores que adivinhassem o que eles achavam que isso poderia significar. Mark Gurman - que é muito confiável quando se trata de detalhar informações sobre os produtos da Apple antes de seu lançamento oficial - respondeu ao tweet sugerindo uma nova versão do aplicativo Breathe para Apple Watch .

Nova versão do aplicativo Breathe https://t.co/AY0WVYMz5V - Mark Gurman (@markgurman) 6 de junho de 2021

O aplicativo Respirar no Apple Watch foi projetado atualmente para ajudá-lo a relaxar, guiando-o por uma série de respirações profundas, seguindo a animação no visor do relógio para ajudá-lo a se concentrar. Ao longo do dia - se você tiver lembretes - ele o lembrará de respirar durante o dia, mas é só isso. Enquanto isso, concorrentes como o smartwatch Sense da Fitbit oferecem uma abordagem mais aprofundada do que o Apple Watch, procurando controlar o estresse também e oferecer feedback.

Uma nova versão do aplicativo Breathe que introduza mais recursos, como programas de meditação, por exemplo, faria todo o sentido. A Apple já oferece Mindful Cooldowns em sua oferta Fitness + , portanto, ver isso se expandir ainda mais para algo como um aplicativo Mind seria um passo lógico.

Escrito por Britta O'Boyle.