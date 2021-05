Apple watchOS 8 data de lançamento, recursos, notícias e rumores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple tende a lançar uma grande atualização de software por ano para iPhone , iPad e Watch, com atualizações menores ao longo do ano.

Espera-se que a próxima grande atualização para o Apple Watch seja watchOS 8. Aqui está tudo o que ouvimos até agora, juntamente com alguns dos recursos que queremos ver.

Alguns recursos anunciados na WWDC

Lançamento público provável em setembro de 2021

A Apple realizará sua Worldwide Developer Conference (WWDC) entre 7 de junho e 11 de junho de 2021.

Tradicionalmente, a empresa revela alguns dos novos recursos com os quais os usuários podem ficar entusiasmados para iPhone, iPad e Watch durante a conferência, então esperamos aprender um pouco do que o watchOS 8 trará.

Após a conferência, esperamos que um beta do desenvolvedor do software watchOS 8 seja disponibilizado, com o lançamento ao público no início de setembro, na época em que o Apple Watch Series 7 é esperado.

Monitoramento de glicose no sangue

Recurso focado no explorador

Toque assistido

Ainda não houve muitos rumores sobre o que watchOS 8 poderia trazer, embora, como mencionado acima, esperamos descobrir alguns dos recursos que virão ainda este ano, durante a WWDC em junho.

Tem havido algumas conversas sobre o monitoramento de glicose no sangue e álcool no próximo Apple Watch, que naturalmente veria alguma forma de aplicativo ou recurso adicionado ao aplicativo de fitness no Apple Watch se isso se concretizasse.

Também se falou em um modelo mais robusto do Apple Watch, o que poderia sugerir algumas opções extras de treino, como escalar, por exemplo.

Outros rumores afirmam que o Apple Watch pode ser capaz de detectar o tipo de água em que você caiu, avaliando sua situação e determinando se as autoridades precisam ser alertadas caso o GPS detecte que você está em águas profundas, por exemplo.

A Apple também está trazendo o AssistiveTouch para watchOS que permitirá que usuários com diferenças nos membros superiores usem o Apple Watch sem ter que tocar na tela ou nos controles, mas isso pode aparecer em uma atualização antes do watchOS 8.

Aqui estão algumas coisas que gostaríamos de ver a oferta de compilação de software watchOS 8:

Rastreamento do sono melhor e mais avançado

Mais opções de treino

Recursos extras de condicionamento físico e saúde, como monitoramento de glicose no sangue

Mais fitness de áudio, como treinamento intervalado

Recursos de recuperação de condicionamento físico, como Garmins Body Battery

Mostradores de relógio personalizados

Recursos de gerenciamento de estresse, como o Fitbit Sense

Mais funcionalidades de desbloqueio, como carro

Todos os Apple Watches da Série 3 e mais recentes são compatíveis com watchOS 7 . No momento, não há rumores que sugiram que a Apple está planejando abandonar o suporte para qualquer modelo, e como ainda vende o Series 3, seria surpreendente ver watchOS 8 não suportado por ele, embora seja claro que é possível que isso aconteça acontecer.

Por enquanto, esperamos que esses modelos sejam compatíveis com watchOS 8:

Apple Watch Série 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Série 5

Apple Watch Série 6

Apple Watch SE

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os recursos de software em potencial que estão chegando ao Apple Watch.

Uma característica importante do Apple Watch poderia ter sido revelada em um pedido à SEC para a startup Rockley Photonics, com sede no Reino Unido.

A Rockley Photonics projeta sensores para monitorar o sangue de uma pessoa usando luz infravermelha. Os sensores podem ser usados para monitorar os níveis de glicose e álcool no sangue.

Um relatório da Bloomberg sugeriu que a Apple está considerando o lançamento de um modelo totalmente novo de Apple Watch projetado para atletas, caminhantes e aqueles que usariam o smartwatch em ambientes extremos. Diz-se que será lançado em 2021 ou 2022 e possivelmente oferecerá uma caixa emborrachada.

Leaker Max Weinbach dissipou os rumores de que o Apple Watch Series 7 apresentaria monitoramento de glicose. Era um recurso relatado anteriormente, mas Weinbach alegou que ainda não estava disponível.

De acordo com uma patente da Apple , um futuro Apple Watch poderia detectar o tipo de água em que está e, portanto, avaliar se você caiu em um rio ou no mar e então avaliar sua situação. Por exemplo, se o GPS do seu relógio avaliar que você está em águas profundas, ele pode ser configurado para alertar as autoridades.

A Fast Company relatou que a Apple contratou vários médicos e engenheiros para trabalhar em recursos de saúde para o Apple Watch, que supostamente incluem pressão arterial, glicose no sangue ou controle do diabetes e monitoramento do sono ou ciência. Dado que estes não apareceram na Série 6, talvez sejam destinados à Série 7?

Escrito por Britta O'Boyle.