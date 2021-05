Como configurar o Tidal no seu Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Tidal agora permite que os usuários do Apple Watch transmitam música ou baixem para ouvir offline.

Lembre-se de que os serviços de streaming concorrentes Spotify e Deezer anunciaram recentemente recursos de audição offline semelhantes para o Apple Watch. Infelizmente, o Tidal, que há muito oferece reprodução sem perdas e até mesmo streaming em alta resolução, confirmou que a alta qualidade de áudio não estará disponível no Apple Watch. Ele está limitando o áudio a 96Kbps no wearable, assim como o Spotify faz.

No entanto, se você quiser experimentar o Tidal no Apple Watch, veja como. É fácil e levará menos de um minuto para fazer.

O Tidal requer um Apple Watch Series 3 ou posterior executando watchOS 7.1.

Baixe e inicie o aplicativo Tidal no seu Apple Watch. Acesse link.tidal.com e use o código mostrado na tela do relógio. Selecione Concluído em seu Apple Watch.

É isso!

Você pode transmitir música e controlar a reprodução do Tidal diretamente do seu Apple Watch, independente do seu iPhone. Você também pode baixar listas de reprodução e ouvir offline de qualquer lugar sem conectividade com a Internet. Além disso, você sempre ouvirá sua música sem anúncios.

Para usar o Tidal no seu Apple Watch, você deve ser um assinante do serviço de streaming de música. Os planos começam em US $ 9,99 por mês nos EUA.

O Tidal está atualmente disponível em 61 países, incluindo os EUA e o Reino Unido.

