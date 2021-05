Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma característica importante do Apple Watch pode ter acabado de ser revelada em um pedido à SEC para a startup Rockley Photonics, com sede no Reino Unido.

A Rockley Photonics projeta sensores para monitorar o sangue de uma pessoa usando luz infravermelha. Os sensores podem ser usados para monitorar os níveis de glicose e álcool no sangue. De acordo com um documento da SEC para a empresa, detectado pelo Telegraph, Rockley está se preparando para abrir o capital em Nova York e posteriormente revelou que a Apple é um de seus "poucos grandes clientes". Dois de seus maiores clientes responderam por 100% de sua receita em 2020 e 99,6% em 2019.

Não se sabe se a Apple é o primeiro ou o segundo maior cliente, mas pode-se somar dois e dois e assumir que a Apple está interessada nos sensores Rockley ou na tecnologia de sensores, possivelmente até para melhorar seus próprios produtos, como o Apple Watch. Afinal de contas, Rockley tem um "contrato de fornecimento e desenvolvimento" com a Apple, e a maior parte de sua receita parece vir de taxas de engenharia para o trabalho de desenvolvimento relacionado a produtos futuros.

Rockley está trabalhando em um sensor básico e em um avançado. O básico suporta frequência cardíaca, saturação de O2, pressão sanguínea, hidratação e temperatura corporal central, enquanto o avançado adiciona açúcar no sangue, monóxido de carbono, lactato e nível de álcool. Rockley está lançando o módulo avançado para uso de “smartwatch de última geração”. Ela espera que a tecnologia esteja disponível em produtos de consumo até 2022, embora não esteja claro se isso inclui Apple Watches.

Tenha em mente que há rumores de que a Apple está desenvolvendo monitoramento de glicose para seus smartwatches há muito tempo, com especulações recentes concluindo que o Apple Watch Series 7 poderia ganhar esse recurso. A Apple também entrou com pedidos de patentes para componentes que poderiam ser usados para monitorar os níveis de glicose.

Escrito por Maggie Tillman.