Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está considerando o lançamento de um modelo totalmente novo de Apple Watch projetado para atletas, caminhantes e aqueles que usariam o smartwatch em ambientes extremos.

Isso é de acordo com um relatório da Bloomberg , que indica que as discussões sobre um Apple Watch focado em esportes já ocorreram - e apontam para um lançamento em 2021 ou 2022.

Internamente, dizem que o smartwatch robusto é apelidado por alguns de Explorer Edition.

Esses cronogramas de lançamento inicial são descritos como o primeiro lançamento possível, dizem as fontes, para o que representaria outra categoria do Apple Watch.

E, curiosamente, conforme observado no relatório, esta também não é a primeira vez que a Apple pondera sobre uma variante de relógio esportivo mais clássica para ser lançada junto com o smartwatch tradicional - isso foi feito em 2015, antes do lançamento do relógio original.

Isso pareceria tornar as afirmações mais plausíveis e, se o dispositivo realmente se concretizar desta vez, sugere-se que apresentaria uma caixa emborrachada para fornecer resistência ambiental semelhante aos relógios G-Shock da Casio - talvez colocando em rota de colisão com empresas como a Garmin.

Como sempre é o caso com esse tipo de boato, é inteiramente possível que a Apple mude completamente de direção ou atrase tal projeto.

No entanto, dado o fato de que se desviou do modelo padrão do Apple Watch com o lançamento do Apple Watch SE em setembro passado - além das edições Nike e Hermes que lançam a cada iteração - já sabemos que não é contra diversificar a gama.

Com o modelo padrão também se tornando cada vez mais focado no monitoramento de saúde - e os rumores do Apple Watch Series 7 indicando que essa tendência vai continuar - ter um dispositivo dedicado voltado para o usuário com muita atividade parece fazer sentido.

Por enquanto, teremos apenas que esperar para ver, mas este é um desenvolvimento intrigante para ficar de olho.

Melhor smartwatch 2021: os melhores smartwatches disponíveis para compra hoje Por Britta O'Boyle · 26 Março 2021

Escrito por Conor Allison.