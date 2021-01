Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está lançando uma edição limitada do Apple Watch para o Mês da História Negra para "homenagear a luta contínua pela justiça racial".

O relógio, que faz parte da nova coleção de produtos Black Unity da Apple, apresenta uma pulseira listrada de verde e cores inspiradas na bandeira pan-africana. “A Black Unity Sport Band é feita de peças individuais de fluoroelastômero colorido, que são montadas à mão e moldadas por compressão em uma”, explicou a Apple em nota à imprensa .

O novo Apple Watch também tem um novo mostrador Unity, que cria um padrão que muda dinamicamente com o tempo. Caso contrário, é umasérie 6 de alumínio padrão que começa em US $ 399. A Apple disse que uma parte dos lucros irá para organizações de direitos civis.

1/4 Apple

A empresa está prometendo apoiar seis organizações globais com a nova Black Unity Collection, incluindo o Black Lives Matter Support Fund, o NAACP Legal Defense and Education Fund e a European Network Against Racism.

O Apple Watch Black Unity Collection estará à venda a partir de 1º de fevereiro de 2021 na Apple e na Target nos EUA e estará disponível durante todo o mês. A banda permanecerá à venda o ano todo e também está disponível separadamente por US $ 49.

O novo watchface agora está disponível para qualquer pessoa experimentar.

Escrito por Maggie Tillman.