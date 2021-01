Futuro Apple Watch poderia ter identificação de pulso, sugere patente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple entrou com uma patente que pode significar que o Apple Watch será capaz de autenticar usuários sem a necessidade de uma senha no futuro.

A patente - que foi identificada pelo The Next Web - é para um sensor de luz na parte de trás de seu Apple Watch. Um componente iluminaria o pulso do usuário e seria usado para gerar uma imagem de campo da área, segundo o site.

Diz-se que essa imagem, que apresentaria veias de seu braço, deve ser tão única quanto uma impressão digital, permitindo que o Apple Watch reconheça quem colocou o Apple Watch e o desbloqueie de acordo. A tecnologia foi apelidada de Wrist ID, embora não estejamos convencidos de que esse seria o nome de marketing final se algo assim aparecesse.

É importante notar que rumores anteriores sugeriam que o Apple Watch poderia ver o Touch ID chegar, possivelmente dentro do Digital Crown ou da própria tela. A última ideia veio de uma patente anterior registrada no final de 2019, então, mesmo que essa ideia de identificação de pulso seja plausível, não esperamos vê-la tão cedo.

As empresas costumam registrar patentes, muitas das quais nunca viram a luz do dia. Não há mal nenhum em esperar, certo?

Se você quiser ler todos os rumores sobre o próximo Apple Watch, pode acessar nosso recurso separado que resume todos eles.

Escrito por Britta O'Boyle.