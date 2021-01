Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O beta da Apple para uma atualização de software iOS 14.4 que está por vir apresenta uma nova configuração para usuários doApple Watch . E sugere que exercícios de caminhada guiados estão possivelmente chegando ao serviço Apple Fitness +.

O novo recurso, identificado por Khaos Tian , que compartilhou uma captura de tela do cenário no Twitter, ainda não está ao vivo. Mas a captura de tela do recurso em teste mostra que, na seção Tempo de caminhada em Configurações, há uma opção para "adicionar exercícios mais recentes para assistir". Abaixo disso, a configuração diz: "Os treinos Time to Walk são baixados quando o Apple Watch está conectado à energia e perto do seu iPhone."

A alternância permite que você adicione automaticamente os treinos ao seu Apple Watch, mas ainda não está claro o que significa "Hora de caminhar" ou se será semelhante aos lembretes "Hora de levantar", que dizem aos usuários do Apple Watch para ficarem de pé durante todo o dia .

Talvez, como observou o 9to5Mac após se aprofundar no código do iOS , os exercícios Time to Walk servirão como exercícios de áudio guiados. O site reivindicou cadeias de caracteres do código-fonte beta até mesmo mencionou "WORKOUT_GUIDED_WALK". O estudo também encontrou evidências de que a Apple está trabalhando em treinos “Time to Push” para pessoas com deficiências físicas e incapazes de caminhar para realizar seus exercícios diários.

Tian certamente parece suspeitar que a Apple está desenvolvendo exercícios de caminhada, que seriam diferentes dos exercícios existentes oferecidos no Apple Fitness +. O serviço exige que você use um iPhone, iPad ou Apple Watch para fazer um treino, mas a Apple pode estar considerando novos treinos que funcionam apenas com o seu Apple Watch e são projetados para deixá-lo ao ar livre e em movimento.

Obviamente, saberemos mais conforme o iOS 14.4 se aproxima de seu lançamento. Lembre-se do iOS 14.3 lançado em meados de dezembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.