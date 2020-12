Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um novo recurso de condicionamento físico que permite aos usuários do Apple Watch rastrear seus níveis de condicionamento cardiovascular por meio de medições de VO2 máximo.

Antes do lançamento do watchOS 7.2, o Apple Watch podia estimar níveis mais altos de VO2 máximo, mas apenas caminhadas, corridas ou caminhadas ao ar livre. Agora, o Apple Watch pode determinar a aptidão cardiovascular de um usuário à medida que caminha ao longo do dia, para que ele não precise se exercitar intensamente para analisar seu nível de aptidão cardiovascular.

O VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio, é a medida da quantidade máxima de oxigênio que uma pessoa pode usar durante o exercício intenso. É basicamente uma medida usada para determinar a resistência de uma pessoa antes ou durante o treinamento, e pode ser melhorada por meio da atividade física.

A Apple disse que notificará os usuários do Apple Watch quando seus níveis de cardio-fitness forem altos, acima da média, abaixo da média ou baixos (em comparação com outras pessoas na mesma idade / sexo). Mas primeiro, seu novo recurso "Cardio Fitness Level" precisa ser configurado no aplicativo Apple Health no iPhone. Veja como:

Abra o aplicativo Health em seu iPhone. Toque na guia Navegar na parte inferior. Pesquise Cardio Fitness. Role para baixo até Níveis de cardio-fitness. Toque em Configurar. Confirme os dados de saúde que podem afetar a frequência cardíaca. Toque para saber mais sobre Cardio Fitness. Toque em Ativar notificações para receber alertas quando seu nível de condicionamento cardiovascular estiver baixo. Ou toque em Agora não. Toque em Concluído.

E é isso!

O Apple Watch agora fará medições de cardio-fitness, quer você esteja em uma corrida ao ar livre ou em uma caminhada, e todos os resultados serão reunidos e visualizados no aplicativo Apple Health. Existem vários fatores que podem reduzir os níveis de cardio-fitness, como gravidez e problemas pulmonares e cardíacos, mas se os seus níveis de cardio-fitness caírem e se as notificações estiverem ativadas, o Apple Watch enviará notificações com recomendações sobre como melhorá-lo.

Confira o anúncio dos Níveis de Cardio Fitness da Apple aqui.

