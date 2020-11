Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As ofertas do Apple Watch na Black Friday podem normalmente ser reservadas para modelos mais antigos, mas este ano você já pode economizar uma quantia significativa na nova Série 6.

Apesar de terem sido anunciados apenas em setembro, alguns modelos do Apple Watch 6 já estão disponíveis a preços reduzidos na Amazon - e, dependendo de qual você optar, poderá economizar mais de US $ 100.

O principal negócio a ser observado é o 40 mm, Produto Vermelho, GPS + Celular Série 6, reduzido de US $ 499 para US $ 389,98 - uma economia total deUS $ 109 .

Se você deseja o mesmo smartwatch de 40 mm, Product Red, mas não precisa da versão Cellular, o modelo apenas com GPS também é bastante reduzido. A partir de $ 399, agora você pode retirar o dispositivo por $ 329,98 - representando uma economia de$ 69 .

Como dizemos, não é necessariamente surpreendente ver descontos em modelos mais antigos do Apple Watch - ou talvez nas versões mais premium do modelo mais recente - mas esta é uma oferta estelar na versão básica.

Então, quais são os melhores motivos para optar por um Apple Watch Series 6 em vez de um modelo mais antigo?

Bem, se você optar pelo modelo GPS + Celular ou apenas GPS, você obtém a capacidade de medir os níveis de oxigênio no sangue a partir do pulso, com o Always-On Retina Display 2.5 mais brilhante do que o Series 5 e o S6 System in Package capaz para alimentar o relógio até 20% mais rápido também.

Todos os sinos e assobios habituais do Apple Watch também estão lá, naturalmente, incluindo medições de ECG, rastreamento de atividades diárias, design à prova dágua e capacidade de transmitir música e podcasts.

A única ressalva com este negócio é que você provavelmente terá que agir rápido para tirar vantagem. A Amazon não especificou quando o negócio irá expirar, e isso potencialmente significa que depende do estoque. Como sempre, instamos os interessados a atacar e evitar decepções - especialmente quando é improvável que o último modelo seja tão descontado até o próximo ano.

Escrito por Conor Allison.