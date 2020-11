As ofertas do Apple Watch Black Friday têm mais de £ 120 de desconto na Série 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão praticamente sobre nós e com elas vêm algumas grandes economias na última geração do Apple Watch.

Embora o Apple Watch Series 5 tenha sido substituído pelo Apple Watch Series 6, o modelo 2019 ainda oferece muitos recursos excelentes, incluindo uma bússola integrada, tela sempre ativa e excelente design.

Há uma economia de mais de £ 100 no Reino Unido no Apple Watch Series 5, e nos EUA, há algumas economias a serem obtidas no Apple Watch SE e no Apple Watch Series 3 mais antigo.

• Apple Watch Series 5 GPS e celular de 44 mm, agora por £ 399,99 (economize £ 129,01): A última geração de relógios da série 5 oferece praticamente tudo que você precisa, agora a um preço mais baixo. Veja a oferta na Amazon UK.

• Apple Watch Series 5 GPS e celular de 40 mm, agora £ 386,10 (economize £ 112,90): A versão menor do Watch 5, mas ainda um ótimo Apple Watch. Veja a oferta na Amazon UK.

• Apple Watch SE GPS 44 mm economiza $ 20, agora $ 289 (era $ 309): Obtenha o maior dos modelos Apple Watch SE por uma taxa de desconto nesta Black Friday, pegando a maioria dos recursos mais recentes em um excelente design. Veja o negócio na Amazon .

• Apple Watch Series 3 GPS & Cellular 38 mm economize $ 20, agora $ 179 (era $ 199): Este negócio é para o menor Série 3 Apple Watch com GPS. Não é o modelo mais novo, mas tem muitos recursos excelentes. Veja a oferta na Best Buy .

• Apple Watch Series 3 GPS 38 mm economiza $ 60, agora $ 119 (era $ 179): Este negócio entrará no ar de 25 de novembro até 28 de novembro. Veja a oferta no Walmart .

É provável que esses negócios durem o período da Black Friday e da Cyber Monday, mas apenas enquanto durarem os estoques, portanto, vale a pena comprar mais cedo ou mais tarde.

Estamos acompanhando todas as ofertas do smartwatch Black Friday aqui , se houver outro modelo no qual você esteja interessado. Você também encontrará um resumo de todas as ofertas do Apple Watch em todos os modelos em nosso recurso separado .

Se você não tem certeza de qual Apple Watch é certo para você, nós abordamos nosso recurso Apple Watch versus .

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA.

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.