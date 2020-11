Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Spotify Apple Watch está adicionando a opção de transmitir música ou podcasts sem uma conexão com o iPhone.

O aplicativo Apple Watch do Spotify oferece a capacidade de tocar música no Apple Watch e controlar como a música é tocada em dispositivos compatíveis com o Spotify Connect. No entanto, desde 2018, ele não permite que você sincronize músicas para reprodução offline ou transmita músicas diretamente para o Apple Watch de seu telefone ou LTE no relógio. Ele apenas substituiu a tela “Reproduzindo Agora” no Apple Watch e deu a você uma maneira refinada de controlar as músicas que estão sendo tocadas no seu iPhone ou dispositivos Spotify Connect.

Mas vários usuários já relataram (via 9to5Mac) que podem transmitir música ou podcasts diretamente através do aplicativo Watch, o que significa que não precisam de um iPhone por perto para transmitir suas listas de reprodução. Eles podem fazer isso por Wi-Fi ou uma conexão de celular. O recurso parece estar em teste agora.

Em um comunicado ao Engadget , o Spotify disse que, após um período inicial de testes, agora está "lançando recursos de streaming" para o Spotify no Apple Watch. A audição offline ainda não está incluída no aplicativo Apple Watch, infelizmente. O Spotify já havia prometido no passado que o recurso estava em desenvolvimento.

Escrito por Maggie Tillman.