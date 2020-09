Preços e promoções do Apple Watch Series 6 e SE: Onde comprar o novo Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch Series 6 e o Apple Watch SE agora estão disponíveis nas versões Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular.

Existem dois tamanhos de cada variante (42 e 44 mm), além de várias opções de banda. Confira nosso guia separado para mais informações sobre as pulseiras Apple Watch .

Existem também versões Nike + de ambos os relógios. Eles vêm com uma pulseira esportiva Nike e alguns rostos exclusivos da Nike, mas, fora isso, são o mesmo relógio das versões padrão.

O Série 6 é muito semelhante ao Série 5. anterior. O novo relógio inclui o recurso ECG transportado da Série 5, bem como monitoramento de oxigênio no sangue. Ele também tem a tela sempre ativa, herdada da Série 5.

squirrel_widget_2670421

A versão para celular está disponível na AT&T, T-Mobile e Verizon nos Estados Unidos e EE, O2 e Vodafone no Reino Unido.

squirrel_widget_2680159

O Apple Watch SE é a compra inteligente - é essencialmente a série 5 de saída, mesmo que não tenha o recurso ECG ou tela sempre ativa. É muito melhor do que a Série 3 - veja abaixo - mas há poucas coisas que faltam em comparação com a Série 6 (tela sempre visível)

squirrel_widget_2670420

A versão para celular está disponível na AT&T, T-Mobile e Verizon nos Estados Unidos e EE, O2 e Vodafone no Reino Unido.

squirrel_widget_2680181

Contra as expectativas, o Apple Watch Series 3 continua disponível a um preço extremamente baixo - confira as últimas ofertas do Apple Watch Series 3 abaixo. Ele agora representa um excelente valor para o dinheiro, custando significativamente menos do que a Série 5.

Além do mais, ele pode fazer muitas das mesmas coisas, mesmo que o design e o tamanho sejam diferentes. Ele não tem o monitoramento de oxigênio no sangue, display sempre ativo ou recursos de ECG da Série 6.

squirrel_widget_148296

Os relógios mais recentes são mais finos e a tela é maior do que a da Série 3 também - os tamanhos dos relógios mais novos são 40 mm / 44 mm em vez dos 38 mm / 42 mm da Série 3 e anteriores.

O Apple Watch Series 4 e Series 5, o Series 2, Series 1 e o Apple Watch original foram descontinuados. Mas se você for rápido, pode conseguir um desconto de última hora em um relógio da Série 5. Porém, você não paga mais do que pagaria por um relógio SE ...

squirrel_widget_167242

Escrito por Dan Grabham.