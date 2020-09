Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pode ser um pouco tarde para a festa, mas o Apple Watch pode finalmente oferecer monitoramento de SpO2 através do Apple Watch Series 6 .

O recurso de monitoramento de oxigênio no sangue se tornou um pilar em wearables de empresas como Fitbit, Garmin e Withings no ano passado, mas a oximetria de pulso agora está definida para se tornar um sucesso com a ajuda da Apple.

Portanto, você provavelmente está se perguntando quais são exatamente os seus níveis de oxigênio no sangue, por que eles são importantes e, francamente, como o Apple Watch Series 6 vai ficar de olho neles?

A seguir, estaremos respondendo a todas essas perguntas - incluindo como o novo recurso Apple Watch pode até ajudar a detectar sinais de COVID-19.

Os níveis de oxigênio no sangue - também conhecidos como SpO2 - referem-se à porcentagem de oxigênio transportada pelos glóbulos vermelhos dos pulmões para o resto do corpo, bem como a eficácia com que esse sangue oxigenado está sendo fornecido.

Usando a oximetria de pulso, que é essencialmente uma maneira simplificada de dizer monitoramento não invasivo da saturação de oxigênio, o Apple Watch Series 6 e outros wearables são capazes de notificar o usuário quando a porcentagem de oxigênio no sangue cai abaixo de um certo ponto.

Normalmente, qualquer coisa acima de 95% é considerada normal. No entanto, qualquer coisa abaixo de 92% é um indicador potencial de um problema de saúde subjacente, como a apnéia do sono.

O Fitbit, por exemplo, usa o monitor de SpO2 em seus wearables para monitorar especificamente as flutuações e variações nos níveis de oxigênio no sangue durante as sessões de sono monitoradas. No entanto, o Apple Watch Series 6 parece estar pronto para verificar os níveis de SpO2 a qualquer momento quando o usuário ainda está - semelhante à sua função de rastreamento de ECG - com leituras também levando apenas 15 segundos. Medições periódicas também serão feitas em segundo plano durante a inatividade e o sono.

O que mais o monitoramento de oxigênio no sangue pode ajudar? Bem, como observado pela John Hopkins Medicine , a oximetria de pulso pode ser usada para verificar se alguém precisa de ajuda com sua respiração (através de um ventilador), estimar se uma pessoa é capaz de participar de atividades físicas extenuantes e, como mencionamos, indicar se a respiração pára temporariamente durante o sono (apnéia do sono).

O que antes era um teste reservado apenas para monitores dedicados, agora encontrou seu caminho para smartwatches e rastreadores de fitness - então, como ele realmente funciona?

Bem, tradicionalmente, os monitores de SpO2 consistiriam em um dispositivo de encaixe que o usuário colocaria em um dedo da mão ou do pé. Em seguida, ele usaria sensores de luz vermelha e infravermelha para registrar o volume de oxigênio que passa pelo dedo, por exemplo, e monitorar continuamente as alterações.

No sentido moderno, é claro, isso agora pode ser feito diretamente do pulso, sem quaisquer ajustes. A Apple, especificamente, indica que usa quatro grupos de LEDs verdes, vermelhos, infravermelhos e quatro fotodiodos no cristal posterior da Série 6 para medir a luz refletida de volta do sangue.

Com a oximetria de pulso capaz de ser usada para verificar quando alguém precisa de ajuda com sua respiração - e, mais especificamente, hipóxia silenciosa - isso naturalmente levanta a questão: o Apple Watch Series 6 pode ajudar a detectar sinais de COVID-19?

Especula-se, como neste artigo do The New York Times de abril, que a oximetria de pulso é capaz de fornecer um "sistema de alerta precoce para os tipos de problemas respiratórios associados à pneumonia de Covid".

Com as flutuações de oxigênio no sangue e as leituras de frequência cardíaca capazes de serem obtidas sob demanda com um dispositivo como o Apple Watch Series 6, isso sugere, no mínimo, que os sinais vitais podem ser verificados diretamente no seu smartwatch.

É claro que isso está muito longe de qualquer diagnóstico de coronavírus genuíno - e a Apple também não usará seu novo recurso sofisticado para que você saiba se está mostrando sinais.

Escrito por Conor Allison.