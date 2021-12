Configuração da família no Apple Watch: recursos, como funciona, mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple possui um recurso de software para o Apple Watch chamado Family Setup. O recurso foi projetado para ajudá-lo a configurar e gerenciar um Apple Watch para crianças ou avós - mesmo que eles não tenham um iPhone - por meio do qual você controla quais aplicativos eles podem usar e como o smartwatch é usado.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Family Setup, incluindo o que ele pode fazer e como funciona.

Recurso WatchOS 7

Permite que crianças e adultos mais velhos usem o Apple Watch sem iPhone

Family Setup é um recurso que foi introduzido na atualização do software WatchOS 7 em 2020 que permite que um Apple Watch seja configurado através do iPhone de um pai ou responsável, sem a necessidade de usar o iPhone posteriormente. Antes do recurso Family Setup, para usar um Apple Watch, era necessário emparelhá-lo com o iPhone desse usuário.

Com o recurso Configuração de família, você pode usar seu próprio iPhone para emparelhar vários relógios para crianças ou membros idosos da família, e eles obtêm seu próprio número de telefone e conta, que você pode ajudar a controlar a partir de seu dispositivo.

Os usuários do Apple Watch que não possuem um iPhone ainda podem usar recursos como SOS de Emergência, Identificação Médica, FaceTime, app Saúde e App Store, já que o Relógio tem seu próprio número.

O Family Setup também apresenta recursos semelhantes aos de controle dos pais (pense em ScreenTime, mas para seu relógio), como rastreamento de localização para crianças, um modo de horário escolar tipo Não perturbe para ajudar as crianças a manter o foco e muito mais.

Funciona apenas com os modelos celulares do Apple Watch Series 4 ou posterior

Os pais ou responsáveis precisarão do iPhone 6s ou posterior

O Family Setup requer modelos celulares do Apple Watch Series 4 ou posterior executando watchOS 7, emparelhado com o iPhone 6s de um pai ou responsável ou posterior executando iOS 14 ou posterior.

Não funcionará no Apple Watch 3.

Apple

Crianças e adultos mais velhos devem ser membros da mesma família para usar o Family Setup. Cada um deles obterá seu próprio número de telefone por meio de um plano de celular separado e, usando seu próprio Apple ID, poderão usar serviços como Calendário, Lembretes, Mensagens e muito mais.

Você, como pai, pode aprovar todos os contatos, para que as crianças possam usar qualquer recurso de comunicação com segurança.

Existe a capacidade de configurar notificações de localização de automação, para que você possa ser notificado sobre o paradeiro de seu filho.

Vários locais podem ser adicionados e todos pesquisáveis através do Apple Maps - você simplesmente digita a escola do seu filho, por exemplo, e depois de definir um local pode receber notificações de quando chega, sai ou simplesmente "não naquele local.

Além disso, você também pode receber alertas regulares "uma vez" ou "todas as vezes". E, claro, você pode ver onde eles estão por meio do aplicativo Find my , para saber se eles estão a caminho de casa ou ainda se divertindo nas lojas locais.

Uma das preocupações que você pode ter ao dar um Apple Watch a seus filhos é que eles terão problemas na escola. Existe um "modo Schooltime" que bloqueia efetivamente o usuário de fazer um monte de coisas como brincar com aplicativos ou carregar a calculadora para ajudar em suas aulas de matemática.

O relógio pode ser configurado para ter vários horários e pode incluir intervalos. O horário escolar bloqueia aplicativos e complicações e ativa o recurso Não perturbe. Somente chamadas de emergência e notificações serão reveladas. Isso significa que você pode enviar uma mensagem de texto com algo importante, mas eles não podem responder.

Quando o mostrador do relógio muda para apresentar um grande círculo amarelo, e a ideia, presumivelmente, é que os professores acabarão percebendo o fato de que um círculo amarelo significa que o relógio está trancado e não colocará seu filho em problemas. Boa sorte com isso.

Em mais uma etapa para incentivar as crianças a não mexer, você também poderá ver quantas vezes seu filho tentou desbloquear o Apple Watch enquanto o horário escolar estava ligado.

Além do horário escolar, existem limites e controles gerais de comunicação que podem ser definidos. Você pode aplicar limites a contatos de Telefone, FaceTime, Mensagens e iCloud, incluindo se deve ou não decretar isso enquanto o Tempo de Tela e o Tempo de Inatividade estão ativados, sem contornar os limites etc. Você também será capaz de gerenciar e editar os contatos do seu filho , escolha e edite respostas inteligentes para mensagens e adicione uma conta do Gmail.

Se eles usarem o recurso SOS de emergência , você será notificado automaticamente se eles estiverem listados como um contato de emergência. Você pode configurar-se como um contato ICE, no entanto, não funcionará da mesma maneira que manter pressionado o botão lateral para chamar os serviços de emergência.

Os usuários do Apple Family Setup (ou seja, seus filhos) poderão acessar a Watch App Store para baixar aplicativos de terceiros diretamente em seus dispositivos, mas você poderá gerenciar o que está disponível para eles baixarem.

Eles também poderão usar o aplicativo Memoji no Apple Watch para criar Memojis personalizados que podem ser compartilhados enquanto enviam mensagens para amigos ou exibidos como um mostrador do relógio.

A Apple também ajustou a experiência dos anéis de atividade para crianças, mudando de Mover calorias para Mover minutos. Além disso, os exercícios Outdoor Walk, Outdoor Run e Outdoor Cycle foram ajustados especificamente para crianças. As mensagens motivacionais são adaptadas a níveis de leitura relevantes, especialmente considerando que usuários de até seis anos agora podem usar um Apple Watch.

Talvez mais útil para aqueles que planejam dar um Apple Watch a um adulto mais velho, é que você será notificado se o Apple Watch detectar que o usuário teve uma queda ou relatar um ritmo irregular compatível com os modelos mais novos do Apple Watch. O usuário terá que dar permissão primeiro.

Nos Estados Unidos, os pais poderão usar um recurso chamado Apple Cash Family para enviar dinheiro aos filhos para gastar via Apple Pay . Você também pode ver as compras do seu filho diretamente na Carteira do seu próprio iPhone.

Deve-se configurar o Family Sharing e os Apple IDs primeiro

A primeira coisa que você precisa fazer é certificar-se de que o iPhone que você está usando para a configuração inicial está a 10 metros do Apple Watch. Você também precisará habilitar o Compartilhamento de Família e obter um ID Apple para a criança ou parente idoso da casa.

O serviço de celular também é necessário para usar todos os recursos de configuração de família.

Depois de levar todas essas coisas em consideração, siga as etapas abaixo para Configuração da família.

Diga ao membro da família para colocar o Apple Watch e ajustá-lo de acordo Ligue o Apple Watch pressionando e segurando o botão lateral até que o logotipo da Apple apareça Traga seu iPhone para perto do Apple Watch e aguarde a tela de emparelhamento Pressione Continuar Como alternativa, abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone> Todos os relógios> Emparelhar novo relógio Toque em Configurar para um Membro da Família e, em seguida, toque em Continuar na próxima tela Posicione seu iPhone de forma que o Apple Watch apareça no visor do aplicativo Apple Watch para emparelhar os dispositivos Toque em Configurar Apple Watch. Siga as instruções.

