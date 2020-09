A Apple revela o Family Setup, tornando o Apple Watch adequado para crianças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O grande evento da Apple em setembro mostrou uma gama de novos recursos e dispositivos que vêm para sua família de relógios Apple, não menos importante para os novos modelos Série 6 e SE , mas também lançou um holofote sobre um novo cenário voltado para as famílias.

O novo modo Family Setup permitirá que os pais controlem mais de um Apple Watch a partir de seus iPhone, com o objetivo de permitir que eles dêem a seus filhos um Apple Watch para usar no dia a dia.

Ele permite que os pais configurem o relógio facilmente, mas coloca os dispositivos em uma nova categoria para dar a eles uma variedade de controles dos pais. Isso inclui o controle sobre quais contatos do catálogo de endereços o relógio pode acessar e notificações de localização para que eles possam saber onde seus filhos estão.

Um modo de horário escolar também parece muito útil - dando ao relógio um mostrador amarelo distinto e girando-o para "Não perturbe" para garantir que as crianças possam se concentrar.

O modo faz parte do WatchOS 7 e estará disponível nos modelos celulares do Apple Watch dos modelos da Série 4 e mais recentes, incluindo o SE e a Série 6. No entanto, isso significa que o modelo mais acessível, o ainda disponível S3 perde o recurso, uma pequena chatice para os pais que ainda não têm um relógio para o filho.

Teremos mais detalhes sobre como exatamente ativar e configurar o Family Setup em breve, portanto, volte para saber mais detalhes em breve. Porém, já sabemos que no Reino Unido o plano será exclusivo da EE no lançamento, marcando mais um passo na parceria da rede com a Apple.

Escrito por Max Freeman-Mills.