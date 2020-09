Apple Watch SE slots entre o novo Apple Watch Série 6 e a antiga Série 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assim como o Apple Watch Series 6, a Apple também anunciou o Apple Watch SE, que é basicamente o Apple Watch Series 5 a um preço inferior - $ 279. É uma proposta atraente, mas o Apple Watch Series 3 de US $ 199 mais barato ainda estará por aí, o que não era esperado que fosse o caso.

squirrel_widget_2670420

E, como é baseado na Série 5, possui o processador S5 do ano passado, uma caixa de alumínio reciclado (sim, é só isso que vem) e todos os recursos do novo watchOS 7, incluindo rastreamento de sono, novos mostradores de relógio e tudo o que você Esperamos do Apple Watch, incluindo detecção de queda, rastreamento de condicionamento físico, acesso a todos os aplicativos e muito mais. Também funciona com o novo recurso Configuração de família .

Configuração familiar significa que você pode configurar crianças e membros mais velhos da família que não possuem um iPhone com um Apple Watch. No entanto, eles precisam ter uma versão celular do Apple Watch.

O Apple Watch SE virá nos dois tamanhos habituais - 42 e 44 mm e nas versões 4G LTE e Wi-Fi, assim como outros Apple Watches.

Também haverá financiamento do Apple Watch SE usando o Apple Card, a partir de apenas US $ 12 por mês.

A Apple também introduziu uma nova banda Solo loop que não tem fecho - é basicamente uma banda elástica.

Escrito por Dan Grabham.