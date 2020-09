Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está realizando um evento "O tempo voa " apenas online, onde anunciou um novo Apple Watch com a capacidade de medir os níveis de oxigênio no sangue.

A empresa sediada em Cupertino normalmente anuncia o próximo iPhone em setembro, mas 2020 não é um ano normal - então, é claro, está lançando outro hardware. Os executivos da Apple subiram ao "palco" virtual em 15 de setembro para apresentar o Apple Watch Series 6, o mais recente em sua linha de smartwatches.

O modelo da Série 6 se parece com seus antecessores, desde o Apple Watch Série 4, mas tem alguns truques novos, incluindo novos sensores para monitoramento de oxigênio no sangue e melhor rastreamento do sono. Ele pode medir os níveis de oxigênio no sangue em apenas 15 segundos, com luz vermelha e infravermelha. A Apple disse que está trabalhando com redes de saúde para iniciar estudos em larga escala sobre o novo recurso de medição de oxigênio no sangue, incluindo se pode detectar se uma pessoa tem COVID-19.

O Series 6 vem com um processador S6, que é baseado no chip A13 e supostamente oferece desempenho até 20 por cento mais rápido. Ele também roda o watchOS 7, que a Apple anunciou na WWDC 2020, o que significa que você obtém recursos de software como rastreamento nativo do sono, um aplicativo Fitness +, um recurso de lavagem das mãos e muito mais.

No Reino Unido, o Apple Watch Series 6 começa em £ 379, embora o modelo GPS + Cellular comece em £ 479. Nos EUA, o Apple Watch Series 6 custa a partir de US $ 399. Você pode comprá-lo a partir de terça-feira, 15 de setembro de 2020. A Apple informou que o envio começará a partir de sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Você pode obtê-lo em ouro, grafite, azul ou Produto (RED).

A Apple também anunciou uma nova pulseira de relógio, chamada Solo Loop, feita de um pedaço de silicone, sem fivelas ou pedaços extras. Será oferecido em diferentes cores e estilos. Há até uma versão de fio trançado, bem como uma nova pulseira de couro.

Para mais informações sobre o que a Apple está revelando durante o show, consulte nosso hub da Apple . Você pode assistir ao stream, mesmo após o fato, aqui . Começa às 13h00 ET em 15 de setembro.

Escrito por Maggie Tillman.