Parece que o Apple Watch SE será lançado junto com o Watch 6, o iPad Air e o novo iPad básico

(Pocket-lint) - De acordo com os últimos vazamentos que flutuam no Twitter e em outros lugares, haverá uma versão barata do Apple Watch programada para ser lançada hoje mais tarde, chamada Apple Watch SE. Isso é de acordo com o renomado vazador Evan Blass, apoiado por Mark Gurman, da Bloomberg.

Esperávamos que a Apple substituísse o velho mas caro Apple Watch Series 3 e parece que agora é a hora de fazer isso, com um Watch SE provavelmente baseado na atual Series 5.

Em seguida, haverá um novo Apple Watch Series 6 com chip S4 para completar a gama. Mais uma vez, tudo estará em dois tamanhos, 42 e 44 mm e nas versões 4G LTE e somente Wi-Fi. O Watch 6 está configurado para ter um monitor de oxigênio no sangue - já visto em dispositivos de empresas como Fitbit e Garmin - e componentes internos melhores. Provavelmente terá uma bateria de longa duração para monitorar o sono.

Além disso, como esperado, haverá novos iPads revelados durante o evento da Apple - o iPad Air de 4ª geração e o iPad básico de 9ª geração. Embora o último seja atualizado para o processador A12X, ao que parece (atualmente A10), provavelmente manterá o design familiar.

No entanto, já havia rumores de que o iPad Air - que é quase como um iPad sub-Pro) terá um design de moldura mais fina. De acordo com os últimos vazamentos, ele terá um processador A14, mas, inesperadamente, também terá USB-C. Não temos muita certeza sobre isso, mas a prova está no pudim.

Escrito por Dan Grabham.