Apple Watch Series 6 pode vir em novas cores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar uma série de novos dispositivos nas próximas semanas, incluindo o Apple Watch Series 6 , que supostamente virá em uma nova cor de acordo com o último boato.

O Leaker @ L0vetodream teve um bom histórico de vazamentos da Apple no passado e um dos tweets postado em 13 de setembro simplesmente afirma "nova cor para o Apple Watch".

nova cor para Apple Watch - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 13 de setembro de 2020

O vazamento não oferece mais informações sobre qual pode ser a nova cor, nem em qual modelo de Apple Watch ele pode aparecer, então por enquanto, não sabemos se poderia ser um novo aço inoxidável, alumínio, titânio ou cerâmica cor, ou se será uma nova cor e material, como plástico.

Os comentários no tweet também não oferecem mais informações, embora muitos pareçam acreditar que a nova cor poderia ser um azul escuro ou azul marinho de aço inoxidável, o que coincide com os rumores de um iPhone 12 Pro azul para substituir a opção Midnight Green no iPhone 11 Pro .

A Apple está realizando um Evento Especial virtual em 15 de setembro , que tem a etiqueta "O Tempo Voa", sugerindo que o evento pode revelar o Apple Watch Series 6. Se uma nova cor está nas cartas, então é provável que descubramos logo. Por enquanto, você pode ler tudo sobre o que é esperado do Apple Watch Series 6 em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.