Rastreamento do sono Apple Watch: o que faz e como usá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na última atualização do watchOS 7, a Apple permitirá que você rastreie o sono usando o Apple Watch. A atualização ainda não está disponível de maneira geral, mas ficará disponível nos próximos dias.

watchOS 7 funciona com Apple Watch Series 3, 4, 5 e o novo Apple Watch Series 6 que estamos esperando. Não é compatível com a Série 1 ou 2.

O rastreamento do sono é um recurso muito desejado para o Apple Watch e já estava disponível em aplicativos de terceiros. Agora, porém, há um aplicativo Sleep no relógio e ele usa o movimento para detectar seu tempo de sono. Obviamente, você precisa estar usando seu relógio para monitorar seu sono, então provavelmente precisará mudar seu comportamento de carregamento e aumentar sua energia durante o dia.

A coisa boa sobre isso é que ele é configurado e esquecido, então seu sono será monitorado sem você ter que fazer nada. Mas é totalmente configurável, como você verá.

O rastreamento de sono da Apple se integra ao recurso de hora de dormir existente no aplicativo Clock do iPhone (agora chamado Sleep), então você o liga e cria uma programação.

Antes de sua hora de dormir alocada, você estará preparado para dormir com um tempo de relaxamento (nós o configuramos para 45 minutos aqui) enquanto seu Apple Watch fica escurecido e travado - seu relógio está agora no Modo de Suspensão.

O modo Não perturbe é ativado automaticamente, mas você pode desativá-lo ao configurar o modo de suspensão ou nas configurações de sono do aplicativo Saúde após ou na seção Sono do aplicativo Apple Watch.

Você também pode escolher se deseja ou não ter lembretes de carga - o relógio irá avisá-lo uma hora antes de dormir se você tiver menos de 30 por cento de carga. Se você tiver uma Série 4 ou 5, quase certamente ficará bem se carregar durante o dia em algum momento.

No modo Sleep, você precisa girar a coroa digital para destravar o relógio da mesma forma que você faz quando sai da água depois de nadar. Na verdade, achamos isso um pouco irritante quando precisávamos acordar durante a noite e usar a tocha, por exemplo. Você pode desativar o Modo de Suspensão, mas deixar o rastreamento de sono ativado ou também pode desativar o monitoramento de sono, mas deixar o Modo de Suspensão ativado, você decide.

O rastreamento do sono da Apple registra apenas a quantidade de tempo gasto na cama e, como tal, é um pouco menos matizado do que alguns rastreadores do sono como o do Fitbit - ou o excelente rastreamento do sono do Jawbone, se você o usou no passado. Ele gravará se você estiver usando o iPhone na cama também!

Você pode acessar as opções de sono e rastreamento em vários lugares, o que é um pouco confuso no início, mas faz sentido porque conecta várias coisas. Assim:

Você pode instalar e configurar o aplicativo Sleep in the Sleep no seu Apple Watch, o aplicativo Health no iPhone e a seção Sleep do aplicativo Apple Watch no iPhone).

Você pode editar todas as configurações de sono na seção Sleep do aplicativo Apple Watch no iPhone ou no aplicativo Health no iPhone.

Você pode editar a programação de sono e alarme no Apple Watch, bem como no aplicativo Relógio no iPhone.

1. Certifique-se de que seu Apple Watch esteja no watchOS 7 e seu iPhone esteja executando o iOS 14. Esses podem ser os betas públicos deles atualmente.

2. No aplicativo Saúde do seu iPhone, configure o Sleep. Você também pode passar por esse processo no próprio Apple Watch no aplicativo Sleep.

3. Em primeiro lugar, escolha a duração do sono - este é um objetivo do Sono, mas não é rastreado no aplicativo de atividade do iPhone como seus anéis (você pode visualizá-lo no aplicativo Saúde no iPhone). Escolhemos oito horas.

4. Em seguida, você define quando começa a hora de dormir e quando precisa acordar. Na verdade, existem várias opções aqui, portanto, analise-as com cuidado. Você precisa configurá-lo para todos os dias ou apenas durante a semana.

5. Você precisará definir um tempo de relaxamento antes de ir para a cama - você também pode optar por vinculá-lo a um atalho do Siri para fazer outra automação, como desligar a luz em casa, por exemplo. Wind Down também pode ser vinculado a uma lista de reprodução de música, por exemplo.

6. Você pode decidir se deseja ou não definir um alarme e como deseja que ele toque. Observe que isso não substituirá os alarmes existentes no Apple Watch (ou no iPhone - você precisa desligá-los manualmente).

O alarme soará no seu iPhone se você não estiver com o Apple Watch ligado e no Watch se estiver ligado. Você também pode configurar totalmente o som do alarme. Se o relógio estiver no modo silencioso, ele apenas vibrará.

7. Você pode ver seus padrões de sono no aplicativo Saúde no iPhone - veja por semana ou mês. Você pode definitivamente ver as lacunas no meu sono aqui. Como você pode ver, uma criança pequena não é propícia para atingir sua meta de sono!

Escrito por Dan Grabham.