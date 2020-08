Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode em breve lançar um trio de novos iPads - iPad, iPad Air, iPad mini - e o Apple Watch Series 6, já que várias listas de modelos foram encontradas no banco de dados da Comissão Econômica da Eurásia.

A CEE ratifica os produtos à venda na Rússia e seus países vizinhos e sua aparição em seu banco de dados é geralmente um sinal de que eles devem ser lançados.

Os números do modelo a serem encontrados são A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355, A2356 - que se acredita estarem relacionados com o Apple Watch Series 6 - e A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429 - que são supostamente variantes do iPad.

Os vários modelos diferentes do Apple Watch podem significar cores, tamanhos, capacidades LTE diferentes, etc., então é improvável que haja uma versão mais barata e acessível lançada junto com a Série 6 (ao contrário de alguns rumores recentes). E os números do iPad podem significar que um novo iPad padrão, mais o iPad Air e o iPad mini atualizados estarão a caminho antes do final de 2020.

A atualização do iPad Pro não é esperada até o início do próximo ano, pelo menos.

O evento anual de lançamento do iPhone da Apple provavelmente será no início de outubro, em vez de setembro, como é tradicional, graças à pandemia global em curso. Isso pode significar que decidirá realizar um evento maior e abrangente com o novo relógio e iPads incluídos.

Avisaremos quando descobrirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.