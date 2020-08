Os ecrãs micro LED podem chegar ao Apple Watch, mas não daqui a 3-4 anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que monitores micro LED virão para vários dispositivos Apple, mas agora sugere-se que as primeiras aplicações importantes para a tecnologia serão em smartwatches. E a saber, portanto, o Apple Watch.

Agora, isso está definido para acontecer em algum momento com as datas de 2023 ou 2024 mencionadas. Isso o colocaria dentro do Apple Watch Series 9 ou 10 se o smartwatch da Apple continuar a seguir a data de lançamento atual.

Os últimos rumores são cortesia do presidente da Epistar, Lee Biing-jye, que foi relatado pelo Digitimes dizendo que a adoção de volume em smartwatches provavelmente ocorrerá dentro de 3-4 anos a partir de agora. Lee também sugeriu que demoraria um pouco mais - 4 a 5 anos - antes que o micro LED fosse adotado em massa no mercado de TV. Lee foi relatado como tendo dito "Há fornecedores de smartwatches mostrando interesse em adotar telas micro LED".

Ele também acrescentou que uma resolução de tela do smartwatch de cerca de 300 x 300 é equivalente a 300.000 chips de micro LED, então seria ainda maior para algo como a tela 448 x 368 da Série 5 .

A principal barreira para a adoção é o processo de fabricação de micro LED, que é complicado - substratos de vidro são usados e precisam de muitos testes. Lee diz que a Epistar tem trabalhado para desenvolver essa tecnologia.

Escrito por Dan Grabham.