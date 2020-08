Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou a versão beta pública do watchOS 7 . Isso significa que qualquer pessoa pode baixá-lo se você tiver um Apple Watch compatível - que precisa ser um modelo da Série 3, 4 ou 5 emparelhado com um iPhone 6s ou posterior.

Seu iPhone emparelhado também precisará executar o desenvolvedor ou a versão beta pública do iOS 14 . Como sempre, NÃO recomendamos que você instale um sistema operacional beta no seu iPhone ou iPad principal, embora seja menos crítico fazê-lo no Apple Watch.

Com uma versão beta pública, é muito improvável que haja grandes problemas, mas ainda haverá bugs ou recursos que não funcionam exatamente como deveriam. A vantagem para a Apple é que ela pode ver informações gerais sobre como todos usam seu dispositivo e se os novos recursos estão funcionando bem ou não.

Para se inscrever no programa de software Apple Beta, visite o site e inscreva-se com seu ID Apple. A Apple tem um FAQ completo do programa Beta para mais informações. Se você já ingressou no programa beta gratuito da Apple anteriormente, precisará se inscrever novamente para essas versões mais recentes.

Estamos executando as versões de desenvolvedor do iOS 14 , iPadOS 14 e watchOS 7 e todos eles parecem bastante estáveis (assim como o macOS 11 Big Sur , pelo que vale a pena).

Os novos recursos do watchOS 7 incluem rastreamento de sono e modo de relaxamento, novos tipos de exercícios (para acompanhar o novo aplicativo Activity no seu iPhone no iOS 14), ditado no dispositivo, modo de lavagem das mãos, novos mostradores de relógio, filtros de fotos e também a capacidade para compartilhar mostradores de relógio com suas personalizações intactas.

Acreditamos que a versão final do watchOS 7 - junto com o iOS 14 e o iPadOS 14 - estará disponível em setembro.

Escrito por Dan Grabham.