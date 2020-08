Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deixou claro há alguns anos que agora investiu fortemente no lado da saúde de suas plataformas de tecnologia. Ele vem aprimorando os recursos de saúde do Apple Watch há um tempo, e o Apple Health é um sistema útil, mesmo que você não esteja acompanhando métricas com um dispositivo vestível.

Ele também participa e financia estudos de saúde há algum tempo, novamente usando o Apple Watch para medir uma série de fatores, e outro estudo importante nessa linha acaba de ser lançado em parceria com a UCLA .

Ele analisará como a atividade física, a frequência cardíaca, o sono e mais influenciam a ocorrência e a natureza da depressão e da ansiedade entre os participantes, usando os rastreadores Apple Watches, iPhones e Beddit para medir esses elementos.

Aparentemente, 150 participantes já foram recrutados para a primeira fase do estudo, que acabará se expandindo para 3.000 participantes, dando a ele um maior senso de escala.

O estudo será completamente remoto devido à situação de saúde que ainda está em andamento, e cada participante receberá todos os três bits de hardware para garantir que eles possam rastrear tudo o que for necessário.

Essa é uma perspectiva empolgante, mas, dada a duração do estudo, não devemos esperar ouvir muito dele por um bom tempo. Os dados anonimizados serão estudados ao longo do processo, mas as fases posteriores ocorrerão em 2023, portanto, este é um para o longo curso.

Escrito por Max Freeman-Mills.