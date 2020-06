Por fim, o rastreamento do sono está chegando ao Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple finalmente está adicionando o rastreamento do sono ao seu smartwatch quando o watchOS 7 estiver disponível ainda este ano.

Além de rastrear seus padrões de sono durante a noite, você pode iniciar todo o processo no seu iPhone através do recurso Wind Down. E, após o sono noturno, acorde gradualmente com a funcionalidade de alarme no relógio.

Durante a noite, o relógio entra no modo de suspensão - importante porque você o usará enquanto dorme. Um watchface simples e dedicado estará disponível se você tocar na tela, mas, de outra forma, permanecerá discreto.

Você pode verificar como dormiu bem e ver as estatísticas posteriormente.

Além do rastreamento do sono, o watchOS 7 adicionará alguns outros recursos.

Os exercícios de dança poderão ser rastreados pela primeira vez, com a dança da parte superior e inferior do corpo sendo reconhecida.

E, para ajudar no clima atual, um recurso de lavagem das mãos pode ser iniciado quando o relógio detectar os movimentos relacionados. A contagem decrescente ajudará você a lavar as mãos pelo tempo correto.

Isso pode parecer um pouco de curta duração, considerando que não ficaremos nessa situação para sempre, mas também pode ser útil para a equipe médica ou de cozinha, digamos, que precisam manter as mãos o mais limpas possível para o trabalho.