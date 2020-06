Confira este incrível corte de preço de US $ 100 no GPS do Apple Watch Series 5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Watch Series 5 existe desde setembro passado e estamos começando a ver alguns descontos decentes.

Este acordo mais recente vê a versão GPS do relógio disponível por um preço incrível nas variantes de 44 e 40 mm.

Apple Watch Series 5 de 40 mm, economize US $ 100, agora US $ 299 (US $ 399): o mais recente Apple Watch em ouro com um loop esportivo de areia rosa. Clique aqui para ver a oferta

Apple Watch Series 5 44 mm, economize US $ 100, agora US $ 329 (US $ 429): obtenha o maior Apple Watch Series 5 em cinza espacial com uma pulseira esportiva preta. Ver esta oferta

O Apple Watch Series 5 baseia-se no excelente Series 4 e vem com um Always On Display, o que significa que você sempre poderá ver o mostrador do relógio sem precisar levantar o pulso ou tocar no visor. A duração da bateria não é afetada pelo novo recurso, enquanto também há uma bússola incorporada e chamadas de emergência internacionais.

Você pode pressionar e segurar o botão lateral do Apple Watch Series 5 para discar para serviços de emergência.

Em termos de outros recursos, o Apple Watch Series 5 oferece os mesmos recursos da Série 4, incluindo impermeabilização, um sensor elétrico do coração incorporado na Coroa Digital e todas as atividades e exercícios do modelo mais antigo.

Confira outros preços no GPS do Apple Watch Series 5:

E, se você deseja um modelo de celular, as últimas ofertas estão aqui:

Ou você quer uma edição Nike do Apple Watch Series 5 Nike?

