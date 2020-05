Existem duas bandas Apple Watch Pride Edition para 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple revelou duas novas faixas do Apple Watch Pride Edition e uma coleção de novos rostos do Pride para o Apple Watch - parte de sua série anual de acessórios Apple Watch Pride.

Assim como a Rainbow Pride Edition Sport Band, também há uma Nike Pride Edition Sport Band.

Também há novos rostos do Apple Watch no watchOS 6.2.5 que espelham a aparência de ambas as bandas - como você pode ver na imagem acima.

Obviamente, as comemorações do Orgulho são um pouco diferentes este ano e, como parte de seus esforços, a Apple está destacando o trabalho da GLSEN , uma organização LGBTQ sediada nos EUA que trabalha para acabar com a discriminação, o assédio e o bullying nas escolas.

A Apple apoia o GLSEN e outras organizações através da venda da sua banda anual Apple Watch Pride Edition.

As bandas estão disponíveis no site Apple.com , o aplicativo da Apple Store e estarão nas lojas da Apple (quando reabrirem). Você também pode conferir o nosso guia de pulseiras e diferentes variantes do Apple Watch disponíveis.

