Apple Watch Series 6 pode detectar anormalidades na saúde mental

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo Apple Watch, que provavelmente será chamado Apple Watch Series 6 , oferecerá novos recursos de saúde mental.

O usuário do Twitter Nikias Molina, que o Pocket-lint nunca ouviu falar antes, twittou recentemente informações sobre o smartwatch, e o vazador Jon Prosser confirmou a validade desses detalhes com um simples "Sim!" responder tweet . Prosser tem um histórico decente quando se trata de vazar informações sobre os próximos produtos da Apple, embora ele corrobore com frequência os relatórios existentes.

Molina acredita que o Apple Watch Series 6 contará com um chip S6 e uma maior duração da bateria. Em termos de recursos de saúde, ele oferece rastreamento do sono, diz Molina, além de um oxímetro de pulso e algo chamado "detecção de anormalidades na saúde mental". Espera-se que isso seja uma extensão das capacidades de monitoramento da frequência cardíaca, capazes de identificar possíveis sintomas de ansiedade nos usuários.

Vazamentos EXCLUSIVOS sobre os próximos recursos do #AppleWatch Series 6.



Rastreamento do sono



Maior duração da bateria



Oxímetro de pulso



Chip S6



Detecção de Anormalidades em Saúde Mental



Fique atento para mais. pic.twitter.com/fN0j6xmOMA - Nikias Molina #BeHappy (@NikiasMolina) 30 de abril de 2020

Lembre-se de que há muito rumores sobre a adição do rastreamento do sono ao Apple Watch. Confira nosso resumo sobre os vazamentos do WatchOS 7 aqui.

Molina indica que ele fornecerá mais informações posteriormente. Manteremos você informado conforme aprendemos mais. Suspeitamos que a Apple possa revelar que está desenvolvendo alguns desses recursos durante a WWDC 2020 neste verão. Para mais informações sobre essa conferência, consulte o nosso WWDC: Como assistir aqui.