Apple Watch às cinco: Nossos recursos favoritos do rei vestível da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Watch foi lançado hoje há cinco anos. Há muito que rumores de que um dispositivo da Apple era usado por um longo tempo, mas, eventualmente, a versão de primeira geração foi revelada pelo CEO da Apple, Tim Cook, no evento de setembro de 2014 da empresa, ao lado do iPhone 6.

Na época, era surpreendente que não se chamasse iWatch e parecia um pouco estranho - as pessoas realmente andavam por aí usando um minicomputador nos pulsos em uma época em que menos pessoas usavam relógios e dependiam de seus telefones?

Acontece que a resposta foi sim, mas quando o Apple Watch foi lançado ao público em 24 de abril de 2015, não foi um grande sucesso.

A Apple planejava enormes mesas do tipo butique com todas as correias e acessórios de suas lojas, mas elas pareciam de curta duração (embora as telas maiores tenham retornado). É justo dizer que o Apple Watch demorou um pouco para encontrar seus pés.

O analista IDC sugeriu que a Apple vendeu 1,6 milhão de relógios no segundo trimestre de 2016, o que na verdade estava abaixo do trimestre de lançamento original, quando foram vendidos cerca de 3 milhões de relógios. Mas o final de 2016 do Apple Watch Series 2 teve um grande efeito - a empresa de pesquisa Canalys disse que 6 milhões de relógios foram vendidos no último trimestre de 2016, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

O que ficou claro desde o início foi que a Apple conseguiu projetar uma interface do usuário (chamada watchOS e baseada no iOS) que funcionou bem e era razoavelmente fácil de usar (melhorou consideravelmente ao longo do tempo).

Os aplicativos Apple Watch sofreram altos e baixos , com alguns grandes nomes da produção de aplicativos dedicados, incluindo Instagram, Amazon, Google, Slack e Twitter - você ainda receberá notificações para esses aplicativos no seu iPhone. No entanto, ainda há um grande número de aplicativos disponíveis que funcionam ao lado de seus equivalentes no iOS.

O Apple Watch foi originalmente lançado como um companheiro para o iPhone, mas nos últimos lançamentos foi comercializado mais por sua saúde e capacidade de exercício para competir com outros jogadores de primeira linha, como Fitbit e Garmin.

Claramente, tudo deu certo - a Strategy Analytics sugeriu que a Apple vendeu 31 milhões de Apple Watches em 2019, um aumento de 36% em relação a 2018. Em uma manchete atraente, o analista sugeriu que isso era maior do que todo o setor de relógios suíço. A própria Apple agora está feliz em anunciar que é o relógio número um do mundo.

Atualmente, há uma nova versão do Apple Watch todo mês de setembro com atualizações incrementais e, além disso, as atualizações significaram que também há uma versão com valor agregado. A Série 5 é o relógio mais recente, é claro, mas a Série 3 de US $ 199 / £ 199 - que este escritor vem usando nos últimos dois anos - tem a maioria dos recursos com um preço atraente.

Vamos agora olhar para os nossos recursos favoritos do Apple Watch - e se você quiser olhar para o futuro, confira nossos recursos no watchOS 7 e na próxima Apple Watch Series 6 .

O Apple Watch 3 introduziu conectividade celular. Embora o suporte da operadora ainda não seja total - três não o suportam no Reino Unido, por exemplo - é um custo relativamente baixo adicioná-lo ao seu plano de chamadas, textos e dados. Fazer uma chamada durante uma corrida, por exemplo, é excelente. Mas os dados não podem ser usados para tudo; Embora o Apple Music seja bom e funcione de maneira brilhante e independente do seu telefone, ainda não existe uma versão do aplicativo Spotify que possa transmitir música (o Spotify diz que a Apple bloqueou isso).

Pode parecer uma coisa pequena, mas quando gravamos a Série 5, a exibição sempre ativa no Apple Watch Series 5 mais recente realmente muda a experiência e perdemos quando voltamos à Série 3. Você não perceba quantas vezes você olha para o Apple Watch apenas para desligar a tela porque não moveu o pulso.

A Série 2 introduziu a impermeabilização e realmente mudou as coisas. Curiosamente, tínhamos mergulhado nossa Série 1 no banho algumas vezes quando lavávamos crianças e estava tudo bem, mas oficialmente não era para podermos entrar na água. A Apple ainda diz que você não deve usar o Apple Watch em águas profundas ou atividades relacionadas à pressão, como mergulho ou esqui aquático.

O sensor de frequência cardíaca foi incluído desde o momento em que a última série 5 tem a capacidade de realizar um eletrocardiograma no seu pulso e também pode detectar ciclos femininos. O Apple Watch também pode detectar quedas e ligar para um contato de emergência e também detectar ritmos cardíacos irregulares ou batimentos cardíacos baixos e alertá-lo. Atualmente, existem inúmeras histórias de usuários sendo alertados sobre problemas graves de saúde como resultado do uso do relógio.

Além de rastrear sua frequência cardíaca e atividade geral, a capacidade do Apple Watch de rastrear exercícios é excelente (há uma versão Nike do Apple Watch, mas você pode acompanhar isso com qualquer Apple Watch). Frequentemente acompanhamos caminhadas, treinos HIIT, natação, futebol e corridas, e ele lida com tudo admiravelmente. Você também pode emparelhar o relógio com fones de ouvido Bluetooth para correr (usamos o AirPods Pro com nossa Série 3) para deixar seu telefone em casa. Como mencionamos, você pode transmitir músicas do Apple Watch ou, alternativamente, fazer upload de músicas offline usando o aplicativo Watch.