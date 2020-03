Apple Watch pode ter um novo modo Kids com a atualização do watchOS 7

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pensa-se que a próxima grande atualização da Apple para o sistema operacional que alimenta o Apple Watch seja chamada watchOS 7 , e espera-se que traga uma série de alterações e recursos, incluindo um novo Modo Infantil.

O modo Crianças permitirá que as crianças usem o Apple Watch para rastreamento de atividades, e os pais poderão gerenciar os dispositivos de seus filhos, de acordo com o código detectado em uma versão anterior do iOS 14 pelo 9to5Mac . Pelo que sabemos, quando ativado, o Modo Kids exibirá um Anel de Atividade em um Apple Watch com rótulos e objetivos diferentes do que um adulto normalmente veria no relógio.

Os adultos vêem os Anéis de atividade para obter calorias ativas queimadas (vermelho), minutos exercitados (verde) e horas com movimento em pé (azul), mas um anApple Watch‌ definido para o Modo Kids não destacará o número de calorias queimadas. Em vez disso, ele acompanhará o tempo de movimentação com o tempo de exercício e as horas gastas com alguma atividade em pé. Assim, as crianças podem ver uma meta de movimento de 60 minutos contra 300 calorias queimadas.

A idéia aqui, obviamente, é manter os jovens focados em ser ativos e saudáveis em geral, versus restrição calórica para perder peso. O 9to5Mac também sugeriu que o Modo Infantil funcione com novos controles dos pais, para que os responsáveis possam restringir determinados recursos do Apple Watch‌ durante o horário escolar.

Presumivelmente, o Modo Kids estará disponível para todos os modelos Apple Watch configurados para executar o watchOS 7, e não apenas para a próxima geração do Apple Watch, mas isso ainda não foi confirmado pela Apple, é claro.