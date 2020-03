Apple Watch 6 parece pronto para ter rastreamento do sono e monitoramento de oxigênio no sangue

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ouvimos antes como o Apple Watch Series 6 pode vir com um monitor de nível de oxigênio no sangue. Esses rumores estão ganhando ritmo - fontes separadas estão sugerindo que o watchOS 7 contará com suporte para isso e para o rastreamento do sono.

O rastreamento do sono tem sido alvo de rumores há muito tempo - na verdade, foi discutido antes do lançamento do Apple Watch Series 5. Porém, o rastreamento do sono traz um pequeno problema para o Apple Watch, porque a maioria das pessoas cobra o Apple Watch da noite para o dia.

Portanto, é provável que o rastreamento do sono tenha que coincidir com uma vida útil da bateria aprimorada para o relógio, pois as oportunidades para carregá-lo seriam menores.

Os mesmos relatórios - do iUpdate e The Verifier - sugerem que o watchOS 7 oferecerá suporte apenas ao Watch Series 3, 4, 5 e naturalmente Watch 6. Isso significa que o Watch Series 2 se unirá ao Apple Watch Series 1 para não receber mais atualizações de recursos.

Também é relatado que a próxima versão do software Apple Watch inclui uma versão aprimorada do Siri, mostradores compartilháveis do relógio, modo infantil e aprimoramentos extras de exercícios. Confira nosso recurso na próxima atualização de software.

As mesmas fontes também acreditam que um futuro Apple Watch teria um leitor de impressões digitais, possivelmente sob a tela. No entanto, isso precisa ser tomado com uma pitada de sal e, devido ao hardware necessário, é improvável nos próximos dois anos em nosso livro.