A Apple não está brincando e, ao lado de suas revelações de novos modelos do iPad Pro , um novo Macbook Air e mais, também achou apropriado lançar um monte de novas e belas bandas do Apple Watch e alguns acessórios do iPhone 11 para acompanhá-los , também.

Agora você pode comprar uma pulseira esportiva para o seu Apple Watch (independentemente da série que você possui, graças ao design de fecho inovador da Apple) em uma variedade de novas cores, por exemplo, incluindo as opções bastante atraentes de cacto e toranja que você pode ver acima.

De fato, praticamente todos os tipos de braceletes Apple Watch que a empresa californiana vende diretamente agora têm uma gama mais ampla de opções de cores e acabamentos para você escolher. Pegue as tiras Sport Loop (nosso estilo favorito, se precisarmos escolher) - você terá novas opções como Sunshine e Surf Blue, ou como parte da parceria Nike da Apple, você pode optar pelo World Indigo. Todos os três são mostrados abaixo, mas também existem muitos outros.

No topo da escala, há novas opções na linha de tiras Hermès que a Apple oferece , que custam mais de £ 300 em muitos casos, e as tiras de couro da Apple também são expandidas para incluir mais algumas cores e escolhas possíveis.

Porém, não são apenas novas correias - a Apple também expandiu significativamente a gama de capas oficiais disponíveis para o iPhone 11 e 11 Pro, que anteriormente tinham um conjunto de opções um pouco abaixo do esperado, especialmente se você estava procurando algo colorido.

Agora você pode obter a capa de silicone desses telefones em uma ampla gama de cores, incluindo vários tons de vermelho, dependendo do seu gosto, enquanto o iPhone 11 Pro Max ganhou uma capa de couro Folio em seis cores, que é uma ótima opção.