Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou a próxima versão de seu sistema operacional Apple Watch, watchOS 7 , durante sua Worldwide Developer Conference em junho e está carregando o software com grandes mudanças.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os recursos que virão para o Apple Watch com watchOS 7, bem como quando ele estará disponível.

Lançamento oficial no final do ano

Beta pública agora ao vivo

O watchOS 7 beta está disponível para os desenvolvedores e o público testarem. Confira o artigo principal sobre o watchOS 7 beta .

Em termos de uma data de lançamento oficial para consumidores comuns, a Apple provavelmente estará pronta para implantar o watchOS 7 por volta do outono de 2020 - quando o Watch Series 6 também estiver previsto - não podemos imaginar a empresa lançando o próximo Apple Watch sem nenhum novo software recursos.

squirrel_widget_167242

Aqui estão alguns dos melhores recursos que a Apple anunciou que viriam para o watchOS 7, bem como nossas impressões em primeira mão deles.

Com watchOS 7, os desenvolvedores serão capazes de oferecer complicações mais personalizáveis para seus aplicativos, bem como mais de uma complicação por aplicativo.

Por exemplo, o Glow Baby pode oferecer complicações, incluindo mamadeira, amamentação, estatísticas de bombeamento e tempo de cochilo, permitindo que os pais selecionem a complicação que melhor se adapta às suas necessidades.

Enquanto isso, o Dawn Patrol pode oferecer complicações para a maré, velocidade do vento e temperatura da água, permitindo que os surfistas selecionem o que desejam.

O novo Chronograph Pro facial inclui um taquímetro para calcular a velocidade com base no tempo percorrido em uma distância fixa, enquanto há um novo X-Large que significa que você pode ter um relógio grande mais uma única complicação superdimensionada.

O rosto do Fotos também tem a opção de adicionar um filtro de cor - isso realmente ajuda na sua capacidade de ver complicações e texto na parte superior da imagem, desde que você escolha uma cor apropriada.

Os usuários também poderão compartilhar seus mostradores de relógio configurados exclusivamente no watchOS 7. Portanto, se um amigo tiver um layout de mostrador de relógio que você deseja, ele pode compartilhá-lo com você por meio de uma URL ou mensagem - isso é realmente fácil de fazer.

De forma inteligente, o destinatário poderá baixar todos os aplicativos necessários para fazer as complicações funcionarem.

O Apple Maps agora pode fornecer instruções passo a passo para os ciclistas. Funciona melhor em ciclovias e pode alertar os pilotos sobre inclinações ou escadas íngremes. Você também pode selecionar uma opção para evitar escadas. Ele estará disponível apenas em algumas cidades no lançamento - Nova York, a área da baía de São Francisco e Xangai e Pequim na China, mas a Apple disse que chegará a mais cidades no futuro.

Ao usar o modo de direção da bicicleta, o Maps o orientará quando desmontar e caminhar com a bicicleta ou subir as escadas para economizar tempo.

O aplicativo Activity foi renomeado como um novo aplicativo Fitness no watchOS 7 (para ir com a nova versão no iOS 14 ) e um novo rastreamento de treino foi adicionado. A atualização do software trará acompanhamento de dança, incluindo Bollywood, dança cardio, hip-hop e dança latina, bem como acompanhamento de treino para treinamento de núcleo, treinamento de força funcional e resfriamento.

O WatchOS 7 adiciona a capacidade de rastrear seus hábitos de sono e incorpora os recursos de Hora de dormir que vimos no iPhone. A ideia é que você defina uma meta de sono, hora de dormir e hora de acordar (com alarme) para garantir que vai dormir e acordar na hora certa.

Como parte deste, o Apple Watch oferece alarme tátil silencioso se seu relógio estiver configurado para sons suaves ou silenciosos, enquanto a tela de despertar mostrará a bateria. Se o rastreamento do sono estiver ativado, mas a bateria estiver muito fraca perto da hora de dormir, o Apple Watch o lembrará de carregá-la.

O rastreamento do sono usará a detecção de micromovimentos do acelerômetro do Apple Watch para capturar quando você está dormindo e quanto dorme, mas isso é apenas parte da história - você ainda pode usar o aplicativo mesmo se não usar a parte do rastreamento do sono.

Você verá uma visualização de sua noite de sono anterior ao acordar de manhã e também haverá um gráfico disponível mostrando sua tendência de sono semanal.

Um novo modo de relaxamento também está no watchOS 7 como parte do aplicativo Sleep, funcionando com o seu iPhone para ajudá-lo a relaxar para dormir - como o nome sugere. 45 minutos antes da hora marcada para dormir é o período sugerido.

Você pode fazer coisas como adiar notificações (basicamente Não perturbe), abrir aplicativos de meditação ou ativar uma lista de reprodução de música. Você pode até ativar predefinições de casa inteligente.

O WatchOS 7 dará a você acesso a muitas das novas atualizações da Siri que vêm com o iOS 14 . O novo ditado no dispositivo deve melhorar as mensagens de voz para texto e os resultados das consultas de pesquisa. Você pode usar os novos recursos de tradução para manter conversas em outros idiomas diretamente de seu pulso e o Apple Watch também oferecerá suporte a mensagens de anúncio com Siri.

No watchOS 7, seu Apple Watch pode dizer - automaticamente - quando você começa a lavar as mãos, simplesmente pelo movimento de suas mãos e pelo som da água correndo. Descobrimos que você precisa habilitá-lo primeiro nas Configurações.

Assim que o relógio detectar que você está lavando as mãos, ele iniciará uma contagem regressiva para se certificar de que você lavou as mãos pelo tempo recomendado pelas autoridades de saúde - 20 segundos.

Se parar de lavar as mãos antes dos 20 segundos, você será solicitado a continuar e também será lembrado de lavar as mãos quando voltar para casa. Seus hábitos de lavagem das mãos serão armazenados no aplicativo Saúde.

A OMS recomenda que os humanos só ouçam sons acima de 80 decibéis por 40 horas por semana, o que, por coincidência, é fácil de fazer se você for um usuário ávido de fones de ouvido.

Com o watchOS 7, seu Apple Watch avisará quando você atingir esse limite em uma determinada semana, e oferecerá opções para proteger sua audição. Isso provavelmente será irritante para alguns, mas irá promover a saúde a longo prazo, é claro.

Escrito por Maggie Tillman e Dan Grabham.