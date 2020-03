Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está desenvolvendo a próxima versão do seu sistema operacional Apple Watch, chamado de watchOS 7 , e parece estar carregando o software com grandes mudanças e recursos, incluindo rastreamento do sono.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

A Apple geralmente detalha suas atualizações de iOS e watchOS na WWDC em junho, mas, como o surto de coronavírus COVID-19 está causando o cancelamento de conferências de todos os tamanhos neste ano, não é certo que a Apple realize um evento neste verão para visualizar o iOS 14 e o watchOS 7)

Portanto, não está claro como isso afetará cada atualização de software e seu cronograma de lançamento. Mas pode-se supor que eles ainda estejam prontos para implantação neste outono, pois não podemos imaginar a Apple lançando o próximo iPhone ou até o próximo Apple Watch sem novos recursos de software.

O código iOS 14 vazado (via 9to5Mac) fornece novos detalhes sobre o watchOS 7, incluindo que ele funcionará com uma nova meta de sono personalizada no aplicativo Apple Health em um iPhone, com o objetivo de melhorar a duração e a qualidade do sono.

Lembre-se de que um novo aplicativo Sleep da Apple vazou no outono passado , assim como um recurso de rastreamento do sono chamado Time in Bed tracking. Na época, os relatórios informavam que esse recurso de rastreamento do sono seria capaz de monitorar a qualidade do sono por meio de sensores no Apple Watch. Ele registra o movimento, a frequência cardíaca e o ruído de um usuário e, em seguida, todos esses dados são entregues no aplicativo Health e disponibilizados no novo aplicativo Sleep para o Watch.

O aplicativo Sleep deve fornecer uma visão geral dos padrões de sono com lembretes para dormir. Quando é lançado com o recurso Time in Bed, um novo watchface também pode ficar disponível. Originalmente, a Apple deveria divulgar tudo isso em 2020. Mas isso, é claro, nunca aconteceu.

9to5Mac disse que o watchOS 7 apresentará um novo watchface chamado Infograph Pro, e ele terá um recurso de taquímetro. Isso é usado para medir a velocidade e a distância com base no tempo de viagem. Normalmente, é um recurso de relógio analógico, por isso será interessante se a Apple realmente o adotar no Apple Watch.

Nota: Não há imagens vazadas deste mostrador de relógio, por isso incluímos uma imagem geral do taquímetro em um relógio analógico.

O watchOS 7 pode até permitir que você crie watchfaces personalizados com imagens do aplicativo Fotos no iPhone ou no Apple Watch. O código do iOS 14 vazado sugere que você poderá definir fotos individuais ou grupos de fotos que alternam sempre que o relógio é ativado com um toque, clique ou elevação do pulso. Você pode até usar um álbum de família compartilhado como um relógio, com fotos adicionadas por outros membros da família.

O código vazado do iOS 14 (via 9to5Mac) também sugeriu que o watchOS 7 permitirá que você compartilhe watchfaces com amigos por meio do aplicativo Watch no iOS.

9to5Mac disse que a Apple está desenvolvendo a capacidade de configurar e gerenciar o Apple Watches para crianças usando o iPhone dos pais. Isso também oferecerá controle dos pais, como gerenciar contatos de confiança e o que está disponível para a música. Outro novo recurso de controle dos pais, chamado Schooltime, permitirá que os pais gerenciem quais aplicativos e complicações podem ser usados durante determinadas horas do dia, como na escola.

Nota: Ainda não existem imagens vazadas desses recursos, por isso incluímos uma foto do mostrador da Minnie Mouse.

A Apple está trabalhando em um recurso que permitirá ao Apple Watch detectar níveis de oxigênio no sangue, de acordo com o iOS 14 vazado (via 9to5Mac) . O Apple Watch pode ajudá-lo a ver se você corre o risco de parada respiratória ou cardíaca. Ou, se você é um atleta, pode ver como seu corpo está lidando.

Não está claro se esse recurso de detecção de nível de oxigênio no sangue fará parte do watchOS 7 ou será exclusivo do próximo Apple Watch Series 6.

Atualmente, o Apple Watches Series 1 e posterior podem notificar os usuários quando detectam ritmos cardíacos irregulares por meio de um recurso de ECG. O Apple Watch também pode enviar alertas quando a freqüência cardíaca de um usuário permanecer acima ou abaixo de um BPM.

Nota: ainda não há imagens vazadas desse recurso, por isso incluímos uma imagem do recurso ECG no Apple Watch.

Por fim, o código vazado do iOS 14 (via 9to5Mac) sugeria que o Control Center poderia obter novas alternâncias para o modo de suspensão e a detecção de ruído.

Nota: Ainda não há imagens vazadas desse recurso, por isso incluímos uma foto do Centro de Controle no Apple Watch.