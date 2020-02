O Apple Watch pode receber uma nova coroa digital sensível ao toque

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo registro de patente sugere que a Apple tem planos sofisticados em mente para a célebre Coroa Digital em seu Apple Watch. Tendo em mente que vimos patentes anteriores sugerindo que a Apple poderia acabar com o pequeno mostrador, parece que a empresa californiana tem várias opções sobre a mesa - talvez até para o Apple Watch Series 6 .

A patente, identificada pelo pessoal do AppleInsider, descreve uma versão mais sofisticada da atual coroa digital, embora provavelmente esteja localizada no mesmo local do lado do relógio.

Essa coroa teria a capacidade de capturar imagens de objetos pressionados, o que se pode supor que geralmente seriam os dedos do usuário.

Curiosamente, a patente diz que uma possível conseqüência dessa mudança poderia ser que a coroa não seria capaz de girar infinitamente, como faz atualmente, mas poderia ser limitada a uma única curva de cada vez antes de redefinir. No entanto, por causa do sensor de toque, os usuários também podem deslizar pela coroa para controlar o relógio.

Tudo isso pode parecer que a nova coroa poderia ser uma maneira perfeita para a Apple integrar seu sistema de segurança Touch ID no Apple Watch, mas o sensor descrito na verdade não é sofisticado o suficiente para gerenciar essa digitalização biométrica. Em vez disso, seria apenas detectar o toque e descobrir que tipo de movimento estava sendo feito comparando os quadros capturados.

O outro lado mais complexo da patente está relacionado ao sensor de luz. Isso indica que a nova coroa poderia usar esse sensor para transmitir dados sobre o ambiente ao relógio para um uso mais eficiente (talvez significando níveis de brilho, por exemplo).

A implicação de tudo isso é que a Apple vê a Coroa Digital como uma área essencial para a inovação à medida que seus relógios avançam. Ele já foi usado com grande efeito como parte do monitoramento de ECG que as séries 4 e 5 trouxeram, mas claramente pode fazer ainda mais com o tempo.