Especificações, rumores, notícias e data de lançamento do Apple Watch Series 6

(Pocket-lint) - O próximo smartwatch da Apple deve aparecer muito em breve, provavelmente junto com a linha do iPhone 12 , e há vários rumores circulando sobre o que podemos esperar.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Apple Watch Series 6, junto com o que o OS 7 do relógio está confirmado para trazer com ele.

Provavelmente Apple Watch Série 6

Ao contrário do iPhone, a Apple não mexeu na estrutura de nomes do relógio. Desde que o original foi seguido pelo Apple Watch Series 1, a empresa seguiu com números sequenciais todos os anos.

Portanto, é altamente provável que possamos esperar que o relógio deste ano seja chamado de Apple Watch Series 6, sucedendo ao Apple Watch Series 5 de 2019 .

O novo relógio vai rodar o watchOS 7 da Apple, que foi apresentado durante a conferência de desenvolvedores virtuais da Apple em 22 de junho.

15 de setembro revelação prevista

Provável lançamento em outubro

A Apple anunciou que um evento especial acontecerá em 15 de setembro de 2020 às 10h PDT. O convite diz "O tempo voa" nele, sugerindo que o Apple Watch Series 6 será revelado, embora nada esteja confirmado em termos do que será lançado.

A Apple disse anteriormente que o iPhone terá um atraso de "algumas semanas", então é provável que o Watch Series 6 também sofra algum atraso. Isso pode significar que ele pode não estar à venda até outubro, mesmo que seja anunciado em 15 de setembro.

Foco no condicionamento físico - recursos mais avançados

Rastreamento do sono

Maior vida útil da bateria

Alças inteligentes

O Apple Watch Series 4 fez algumas grandes mudanças no design em termos de tela e o Series 5 adota o mesmo design. O estilo geral e a forma permanecem iguais aos do relógio original , mas as séries 4 e 5 oferecem muito mais tela em pegadas semelhantes.

Portanto, esperamos algumas mudanças maiores no design do Apple Watch Series 6, visto que a Series 5 ofereceu apenas algumas pequenas atualizações, incluindo um Always On Display e uma bússola embutida. O Apple Watch tem o mesmo formato desde que foi introduzido pela primeira vez, então ficaríamos surpresos em ver essa mudança drástica, mas você nunca sabe.

Também esperamos mais recursos de saúde e condicionamento físico, talvez enfrentando empresas como a Garmin com mais funções de corrida, como rastreamento de cadência, por exemplo. A Garmin também faz um ótimo trabalho ao permitir que os usuários compartilhem suas corridas ou atividades, então não ficaríamos surpresos de ver a Apple tirar uma folha deste livro. Um boato que continua ressurgindo é a capacidade de verificar seus níveis de oxigênio no sangue, mas isso precisaria de algum novo hardware, que dizem que o Series 6 virá.

Gostaríamos de ver melhorias na bateria para corresponder a outros smartwatches no mercado, como o Samsung Galaxy Watch e também gostaríamos de ver o rastreamento do sono na Série 6, bem como recursos de roaming. A Apple revelou o rastreamento do sono como parte do relógio OS 7, então sabemos que ele está chegando de alguma forma, mas não parece que será tão detalhado quanto alguns outros dispositivos do mercado.

Também seria ótimo ver o Apple Watch desbloquear mais. Em vez de apenas ser capaz de desbloquear o Mac, talvez ele também possa funcionar como o cartão-chave do escritório, por exemplo.

Outras possibilidades podem incluir coisas como pulseiras inteligentes, suporte de terceiros para mostradores de relógio, uma câmera e ID de rosto , embora suspeitemos que os dois últimos são ilusões em vez de acréscimos plausíveis, principalmente devido à falta de espaço para os sensores.

A Apple anunciou o relógio OS 7 durante a WWDC em 22 de junho, revelando vários recursos que virão tanto para os Apple Watches mais antigos quanto para o novo. Você pode ler mais sobre o relógio OS 7 em nosso recurso separado, mas aqui está uma análise dos principais novos recursos que ele trará com ele.

Mostradores de relógio mais personalizáveis

Mostradores de relógio compartilháveis

Rotas de bicicleta passo a passo no Maps

App de atividades renomeado para app Fitness

Capacidade de acompanhar a dança como um treino, bem como relaxamento e força funcional

Rastreamento do sono

Alarmes silenciosos

Modo de relaxamento para você se preparar para dormir

Aprimoramentos da Siri, incluindo tradução

Rastreamento de lavagem das mãos com cronômetro de contagem regressiva de 20 segundos

Mais recursos de proteção auditiva

Aqui estão todos os rumores e notícias até agora, em torno do Apple Watch Series 6.

A Apple anunciou que realizará um evento em 15 de setembro de 2020 às 10h PDT. O Apple Watch Series 6 é esperado, mas não confirmado.

Mark Gurman da Bloomberg sugeriu que provavelmente descobriremos a data do evento de lançamento virtual do iPhone / Watch Series 6 na semana de 7 de setembro.

Outro tweet de Jon Prosser também sugeriu que um comunicado à imprensa da Apple foi agendado para 8 de setembro. É possível que a Apple revele o Watch Series 6 e um novo iPad Air, deixando o evento para o iPhone.

Uma série de números de modelo para o que é dito ser o Apple Watch Series 6 apareceu no banco de dados da Eurasian Economic Commission, sugerindo seu lançamento iminente.

MySmartPrice relatou que várias baterias da Apple foram encontradas em vários sites de certificação, incluindo UL Demco com o número do modelo A2327.

O site sugere que este número de modelo pode ser incluído em uma variante do Apple Watch Series 6, com uma capacidade de 303,8 mAh, que seria maior do que o Watch Series 5.

O distribuidor chinês Digitimes informou que suas fontes afirmaram que o Apple Watch Series 6 virá com um sensor de oxigênio no sangue a bordo.

A Apple confirmou em sua teleconferência sobre os lucros do terceiro trimestre que lançaria a próxima série de telefones um pouco mais tarde neste ano.

O CFO da Apple, Luca Maestri, disse: "No ano passado, começamos a vender novos iPhones no final de setembro; este ano, esperamos que o suprimento esteja disponível algumas semanas depois."

A Apple revelou vários dos detalhes que estariam aparecendo como parte da atualização do software do relógio OS 7 que chegará ainda este ano, incluindo o rastreamento do sono.

Um tweet apareceu do YouTuber @NikiasMolina alegando revelar alguns dos recursos que virão para o Apple Watch Series 6. O tweet sugere que veremos um sensor de oxigênio no sangue, junto com o rastreamento do sono e uma vida mais longa da bateria.

Também sugere o chip S6 e a capacidade de detectar anormalidades de saúde mental, sobre as quais somos muito céticos.

Como vimos desde a introdução dos recursos de monitoramento cardíaco, a Apple está empenhada em transformar o Apple Watch em um dispositivo que promove a vida.

De acordo com uma patente da Apple , um futuro dispositivo poderia detectar o tipo de água em que está e, portanto, avaliar se você caiu em um rio ou no mar e então avaliar sua situação. Por exemplo, se o GPS do seu relógio avaliar que você está em águas profundas, ele pode ser configurado para alertar as autoridades.

O monitoramento do oxigênio no sangue exigiria um novo hardware, mas é possível que isso esteja vindo na Série 6. O rastreamento do sono traz um pequeno problema, porque a maioria das pessoas carrega o Apple Watch durante a noite.

Achamos que o recurso teria que coincidir com o aumento da vida útil da bateria do relógio, já que as oportunidades de carregá-lo seriam menores.

O código do iOS 14 vazado revelou alguns recursos do watchOS 7 que, é claro, virão para o Apple Watch 6. Haverá uma meta de sono no aplicativo Apple Health em um iPhone e um aplicativo Sleep para o Watch.

Haverá também um novo mostrador de relógio chamado Infograph Pro com um recurso de taquímetro, além de um mostrador de relógio Fotos também. Os pais também podem gerenciar os Apple Watches das crianças e também há dicas de um recurso de detecção de oxigênio no sangue, detectado pelo 9to5Mac .

Uma das coisas mais distintas do Apple Watch é a coroa digital. Agora ele pode estar recebendo alguns novos recursos para torná-lo sensível ao toque ou à luz. Certamente a Apple pretendia que a coroa se tornasse mais sensível por meio desses métodos, e não menos. Novamente, eles foram identificados graças ao lançamento de uma patente .

"A coroa pode incluir um recurso de direcionamento de luz configurado para direcionar, sobre o elemento sensor de imagem, a imagem de um objeto em contato com a superfície de imagem", diz o documento. A coroa pode detectar potencialmente o movimento do seu dedo conforme você gira ou toca a coroa.

O Apple Insider sugere que isso pode significar que o Digital Crown tem menos volume físico, portanto, abrindo espaço dentro do relógio para outros componentes.

Uma patente identificada pela Patently Apple mostra a Apple Watch Digital Crown sendo substituída por um leitor óptico de impressão digital, que pode então reconhecer gestos, como se você girasse a coroa virtual.

No momento, achamos improvável que a Apple remova a coroa digital porque é uma das características mais distintas do relógio. Mas isso poderia acontecer em uma versão futura do Apple Watch ao invés de neste ano, é claro.

A Apple entrou com um pedido de patente que transforma a tela do Apple Watch em um sensor Touch ID. A patente observa que "o visor pode fornecer uma imagem ou saída de vídeo para o corpo do relógio 100. O visor também pode fornecer uma superfície de entrada para um ou mais dispositivos de entrada, como um dispositivo de detecção de toque, dispositivo de detecção de força, dispositivo de detecção de temperatura, e / ou um sensor de impressão digital. "

Embora agora estejamos vendo muitos telefones com leitores de impressão digital subexibidos, essa mudança exigiria um grande avanço na tecnologia por causa do tamanho diminuto do relógio.

O usuário do Twitter Daniel Marcinkowski identificou o aplicativo Sleep, ainda a ser lançado, para o Apple Watch mencionado em uma lista da App Store. A referência apareceu para o aplicativo Alarms pré-instalado da Apple no Apple Watch.

Marcinkowski compartilhou uma captura de tela mostrando uma versão não lançada do aplicativo Alarms rotulada como "Sleep" e uma recomendação para "Definir sua hora de dormir e acordar no aplicativo Sleep". Não está claro se esse recurso pode aparecer antes da Série 6, mas ficaríamos surpresos se não fosse no modelo 2020.

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple vai lançar um sensor ultrassônico de impressão digital no iPhone no iPhone 2021, mas ele também disse que a tecnologia poderia ser usada em um novo Apple Watch.

Atualmente, o Apple Watch não tem segurança biométrica, mas um sensor de impressão digital no display permitiria oferecer alguma, sem alterar o design.

A Bloomberg relatou que a Apple estava testando a tecnologia de rastreamento do sono para seu Apple Watch. Embora alguns pensassem que ele chegaria na Série 5, a Bloomberg sempre disse que não era esperado que chegasse até 2020 na Série 6.

The Fast Company relatou que a Apple contratou vários médicos e engenheiros para trabalhar em recursos de saúde para o Apple Watch, que supostamente incluem pressão arterial, glicose no sangue ou controle do diabetes e rastreamento do sono ou ciência. Dado que estes não apareceram na Série 5, talvez sejam destinados à Série 6?

Uma patente para a tecnologia de tela circular foi aprovada , após ter sido originalmente depositado em janeiro de 2016. O pedido mencionava o uso de pulso, levando alguns a supor que um Apple Watch circular estava chegando.

