Apple Watch Series 6: O que queremos e esperamos ver

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartwatch da Apple não aparecerá até pelo menos setembro, ao lado do iPhone 12 , mas isso não impediu que surgissem rumores sobre o assunto.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Apple Watch Series 6, juntamente com o que queremos e esperamos ver.

Provavelmente o Apple Watch Series 6

Ao contrário do iPhone, a Apple não mexia com a estrutura de nomes do Watch. Desde que o original foi seguido pelo Apple Watch Series 1, a empresa seguiu com números sequenciais todos os anos.

Portanto, é altamente provável que possamos esperar que o modelo 2020 do smartwatch da empresa seja chamado Apple Watch Series 6, sucedendo ao Apple Watch Series 5 de 2019 .

Previsão 8 de setembro de 2019

A Apple normalmente realiza seu evento de lançamento do iPhone em setembro de cada ano e a próxima iteração do relógio é normalmente anunciada ao mesmo tempo.

Este evento de lançamento ocorre normalmente na segunda semana de setembro, na terça-feira. Portanto, estamos colocando nosso dinheiro em 8 de setembro de 2020 por enquanto, embora esperemos que nada seja confirmado oficialmente até agosto de 2020.

Concentre-se no fitness - recursos mais avançados

Rastreamento do sono

Vida útil da bateria melhorada

Correias inteligentes

O Apple Watch Series 4 fez grandes mudanças no design em termos de exibição e o Series 5 adota o mesmo design. O estilo e a forma geral permanecem os mesmos do relógio original , mas as séries 4 e 5 oferecem muito mais tela em pegadas semelhantes.

Portanto, esperamos mudanças maiores no design do Apple Watch Series 6, pois o Series 5 ofereceu apenas algumas pequenas atualizações, incluindo um Always On Display e bússola embutida. O Apple Watch teve o mesmo fator de forma desde que foi introduzido pela primeira vez, então ficaríamos surpresos ao ver essa mudança dramaticamente, mas você nunca sabe.

Também esperamos mais recursos de saúde e condicionamento físico, talvez assumindo os gostos da Garmin com mais funções de execução, como rastreamento de cadência, por exemplo. A Garmin também faz um ótimo trabalho ao permitir que os usuários compartilhem suas corridas ou atividades, para que não fiquemos surpresos ao ver a Apple tirar uma folga deste livro.

Gostaríamos de ver melhorias na bateria para combinar com outros relógios inteligentes do mercado, como o Samsung Galaxy Watch e também gostaríamos de ver o rastreamento do sono na Série 6, além de recursos de roaming. Também seria ótimo ver o Apple Watch desbloquear mais. Em vez de apenas ser capaz de desbloquear o Mac, talvez ele também possa funcionar como o cartão-chave do escritório, por exemplo.

Outras possibilidades podem incluir coisas como braceletes inteligentes, suporte de terceiros para mostradores de relógio, câmera e ID de rosto , embora suspeitemos que os dois últimos sejam uma ilusão, e não adições plausíveis, principalmente devido à falta de espaço para os sensores.

Aqui estão todos os rumores e notícias até agora, envolvendo o Apple Watch Series 6.

Uma das coisas mais distintas do Apple Watch é a coroa digital. Agora, pode estar recebendo alguns novos recursos para torná-lo sensível ao toque ou à luz. Certamente a Apple pretenderia que a coroa se tornasse mais sensível por esses métodos, e não menos. Novamente, eles foram detectados graças a uma liberação de patente .

"A coroa pode incluir um recurso de direcionamento da luz configurado para direcionar, para o elemento sensor de imagem, uma imagem de um objeto em contato com a superfície da imagem", diz o arquivo. A coroa pode detectar o movimento do seu dedo à medida que você gira ou toca a coroa.

O Apple Insider sugere que isso pode significar que a coroa digital tenha menos volume físico, portanto, abrindo espaço dentro do relógio para outros componentes.

Uma patente detectada pela Patently Apple mostra que o Apple Watch Digital Crown está sendo substituído por um leitor óptico de impressão digital, que poderia reconhecer gestos, como se você girasse a coroa virtual.

No momento, achamos improvável que a Apple remova a coroa digital porque é uma das características mais distintas do relógio. Mas isso poderia acontecer em uma versão futura do Apple Watch, em vez de ser para este ano, é claro.

A Apple registrou uma patente que transforma a tela do Apple Watch em um sensor Touch ID. A patente observa que "a tela pode fornecer uma saída de imagem ou vídeo para o corpo do relógio 100. A tela também pode fornecer uma superfície de entrada para um ou mais dispositivos de entrada, como um dispositivo de detecção de toque, dispositivo de detecção de força, dispositivo de detecção de temperatura, e / ou um sensor de impressão digital ".

Enquanto estamos vendo muitos telefones com leitores de impressão digital subexibidos agora, essa mudança exigiria um grande avanço na tecnologia por causa do tamanho diminuto do relógio.

O usuário do Twitter Daniel Marcinkowski viu o aplicativo Sleep, ainda a ser lançado, para o Apple Watch mencionado em uma listagem da App Store. A referência apareceu para o aplicativo Alarms pré-instalado da Apple no Apple Watch.

Marcinkowski compartilhou uma captura de tela mostrando uma versão não lançada do aplicativo Alarms rotulada com "Sleep" e uma recomendação para "Defina sua hora de dormir e acorde no aplicativo Sleep". Não está claro se esse recurso pode aparecer antes da Série 6, mas ficaríamos surpresos se não chegasse ao modelo 2020.

O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple introduzirá um sensor de impressão digital ultrassônico no iPhone de 2021, mas ele também disse que a tecnologia também pode ser usada em um novo Apple Watch.

Atualmente, o Apple Watch não possui segurança biométrica, mas um sensor de impressão digital na tela permitiria oferecer alguns, sem alterar o design.

A Bloomberg informou que a Apple estava testando a tecnologia de rastreamento do sono para o Apple Watch. Embora alguns pensassem que chegaria à Série 5, a Bloomberg sempre disse que não era esperado que chegasse até 2020 na Série 6.

A Fast Company informou que a Apple contratou inúmeros médicos e engenheiros para trabalhar nos recursos de saúde do Apple Watch, que dizem incluir pressão arterial, gerenciamento de glicose ou diabetes no sangue e rastreamento ou ciência do sono. Dado que estes não apareceram na Série 5, talvez eles estejam destinados à Série 6?

Foi aprovada uma patente para a tecnologia de tela circular , depois de ter sido originalmente registrada em janeiro de 2016. O registro mencionava desgaste de pulso, levando alguns a supor que um Apple Watch circular estava chegando.