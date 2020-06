Recursos do Apple WatchOS 6: O que seu Apple Watch pode fazer agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão mais recente do software da Apple para o seu smartwatch - WatchOS 6 - traz vários recursos.

Aqui estamos reunindo alguns dos ótimos novos recursos disponíveis no Apple Watch após o download do WatchOS 6.

O WatchOS 6 traz uma App Store dedicada ao Apple Watch, permitindo que você compre dezenas de milhares de aplicativos e faça o download diretamente no seu pulso. Isso significa que você não precisa ter um aplicativo no seu iPhone para que ele fique no seu pulso. Você pode pesquisar na Apple Watch App Store usando Siri , Scribble ou Dictation e pode tocar em um aplicativo e ler tudo sobre ele antes de fazer o download.

O Apple Watch é ótimo para o rastreamento de atividades de instantâneos, mas o WatchOS 6 o torna ainda melhor, oferecendo acesso a todos os outros dados que o Watch captura sem que você perceba. O software WatchOS 6 apresenta um novo recurso Trends que mostra se uma métrica está subindo ou descendo, do VO2 Max ao ritmo de caminhada.

O Google Trends compara suas médias mais recentes de 90 dias a desempenhos de longo prazo ao longo de um ano para ver como você está. Se você estiver relaxando, receberá sugestões de treinamento para voltar aos trilhos.

O WatchOS 6 introduz o rastreamento de saúde feminina no Apple Watch - algo que a Fitbit já oferece. As usuárias podem ter uma ideia do seu ciclo menstrual, permitindo rastrear irregularidades e sintomas, bem como aprender janelas de fertilidade.

Os usuários precisarão usar o aplicativo Cycle Tracking para registrar informações diárias sobre seu ciclo menstrual, como fluxo, além de sintomas como dores de cabeça ou cãibras, e você também poderá adicionar resultados de testes de ovulação ou leituras básicas do termômetro.

Você poderá ver a duração e a variação do ciclo em um gráfico gráfico simples no aplicativo Health redesenhado no iPhone e será alertado quando uma Janela Fértil for iniciada.

O WatchOS 6 continua monitorando a saúde, com o foco mais recente sendo ouvido. Um aplicativo Noise monitora o ruído ambiente do seu ambiente e rastreia a duração da sua exposição.

Você receberá uma notificação no seu Apple Watch quando detectar um aumento no nível de decibéis até um ponto em que a audição possa ser afetada, permitindo que você saia de um bar lotado ou use protetores de ouvido para proteger seus ouvidos.

A Siri vê algumas melhorias na atualização do WatchOS 6. Você pode perguntar "Que música é essa" apenas levantando o pulso quando ouvir uma nova faixa que você gosta, por exemplo. Você também pode pesquisar um tópico e percorrer os principais resultados das páginas da web em seu pulso, em vez de precisar retirar o iPhone.

Talvez não seja surpreendente, o WatchOS 6 traz vários novos mostradores de relógio. Existem várias opções, da moda à prática, como uma semelhante à Infograph, mas com uma cor sólida no meio.

Novas complicações também oferecem acesso instantâneo a mais aplicativos e recursos com um toque, como etiquetas de decibéis, força do sinal e informações sobre o clima. Em termos de tempo, você pode definir um toque para tocar em uma nova hora ou pressionar dois dedos no mostrador do relógio para ouvir o tempo em voz alta.

Qualquer título do Apple Books na lista Reading Now é sincronizado automaticamente com o Apple Watch no WatchOS 6. Tocar na capa e tocar em play permite que você continue de onde parou, independentemente do dispositivo Apple em que estava lendo pela última vez.

O WatchOS 6 facilita o acesso a mais acessos da Apple diretamente no seu pulso, incluindo calculadora, memorandos de voz e lembretes reprojetados. Você pode iniciar uma gravação de voz a partir do seu pulso, por exemplo, além de adicionar um novo lembrete e abrir uma calculadora no seu pulso. Cuidado com a Casio, o Apple Watch está chegando para o seu relógio de calculadora.

As mensagens enviadas pelo Apple Watch podem incluir adesivos Animoji e Memoji no WatchOS 6, como você pode enviar ao iPhone, para enviar o Panda ou caveira feliz diretamente do seu pulso.

O WatchOS 6 já está disponível para download na Série 1 e nos novos Apple Watches.

O WatchOS 6 está disponível nos seguintes dispositivos Apple Watch:

Você também precisará de um iPhone 6S ou mais recente, executando o iOS 13 . Observe que o Apple Watch original não está na lista, pois não estava no WatchOS 5 .