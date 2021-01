Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Watch é um ótimo dispositivo para ajudá-lo a melhorar seu condicionamento físico, ao mesmo tempo que oferece notificações no smartphone. Esteja você esperando entrar em forma correndo, pedalando, nadando ou várias máquinas na academia, ou se você está apenas tentando se motivar para sair do sofá, o wearable da Apple faz muito mais do que alertá-lo para uma nova mensagem ou email.

Este recurso cobre tudo o que você precisa saber sobre o Apple Watch e seus recursos de condicionamento físico, desde a seleção do treino certo e alteração do objetivo do Move até competir com amigos e usar aplicativos de condicionamento físico de terceiros com ele.

O condicionamento físico do Apple Watch é basicamente centrado em três anéis: Mover, Exercitar e Levantar. O objetivo é completar cada anel todos os dias. Complete todos os três e você completa o dia, consiga sete em uma linha e você terá uma semana perfeita. Complete um Anel e você obterá um fogo de artifício giratório da roda de Catherine indicando que você se saiu bem, enquanto no final da semana você também receberá notificações se teve uma "semana perfeita" ou outras conquistas.

Tudo o que você precisa fazer é ligar o Apple Watch e ele começará a rastreá-lo.

Existem várias maneiras de controlar seus anéis ao longo do dia. Você pode optar pelo mostrador de relógio dedicado à Atividade ou escolher uma Complicação do Apple Watch se quiser ser um pouco mais sutil.

Os anéis de exercício e suporte não são personalizáveis. O anel de exercício (verde) é definido para 30 minutos por dia, enquanto Stand (azul) é definido para 12 vezes. O exercício não precisa ser corrida, natação ou uma sessão de HIIT. Pode ser tão simples quanto caminhar rapidamente, mas você precisará caminhar vigorosamente para completar o anel de exercícios se escolher caminhar como sua atividade.

Para completar o Stand Ring, você precisa ficar em pé e se mover por mais de um minuto por hora. Faça isso por 12 horas e você completa o anel azul.

O alvo Mover (vermelho) é personalizável e se refere ao número de calorias ativas que você queima em um dia. A ideia é configurá-lo para ser alcançável, mas não sem algum esforço. Faça sua meta de movimento muito baixa e você não tentará, defina-a muito alta e você desistirá, então seja realista.

Seu alvo de movimento dependerá de quão ativo você deseja ser. As calorias ativas são calculadas com base em vários parâmetros, incluindo frequência cardíaca, movimento, atividade e muitos outros fatores.

Por exemplo, um treino de ciclo interno HIIT de 30 minutos nos dá cerca de 260 calorias ativas e cerca de 300 calorias totais. Estas 260 calorias ativas vão para o nosso objetivo Move, enquanto as calorias totais são simples e uma indicação de todas as calorias queimadas ao longo do dia, mesmo quando você está sentado.

A maioria das pessoas que conhecemos, incluindo nós mesmos, almeja algo em torno de 600-700 como um alvo de movimento. É um número que a maioria das pessoas pode encontrar, mas também requer que você esteja ativo em algum momento do dia. Dito isso, algumas pessoas ativas que conhecemos lutam para atingir 400, enquanto outras atingem facilmente 1.000 por dia, portanto, depende muito de você.

Uma semana com o Apple Watch e você logo perceberá quais são seus totais diários, permitindo que você defina sua meta de movimento de acordo. Se você ainda não tiver certeza, todas as segundas-feiras de manhã, o Apple Watch sugere qual deve ser sua meta de movimento para a semana seguinte com base na atividade da semana anterior.

Tenha em mente que é apenas uma sugestão. Você sempre pode ignorar, diminuir ou até mesmo aumentar a meta, dependendo de como está se sentindo ou do que planejou para a semana seguinte. Para alterar sua meta de movimento, force o pressionamento do aplicativo Activity em seu Apple Watch e pressione Alterar meta de movimento.

Você pode acompanhar seu desempenho de várias maneiras, seja por meio do Apple Watch ou por meio do aplicativo Activity em seu iPhone. O Apple Watch mostra apenas o seu desempenho naquele dia. Se quiser ver como você se saiu nos dias anteriores, você precisará abrir o aplicativo Activity no seu iPhone.

No entanto, há uma série de mostradores de relógio diferentes que permitem que você veja seu progresso diário. A face Activity Digital apresenta os anéis de forma proeminente, bem como o número específico de pontos de movimento, minutos de exercício e suportes que você fez. O Infográfico Modular Watch, entretanto, é uma boa opção se você quiser usar seu Watch para outras coisas também.

Existem também vários mostradores do Apple Watch que permitem adicionar os anéis como uma complicação, para que você ainda possa ver como está se saindo sem os anéis ocupando o centro do palco em seu pulso.

DICA: Um deslize da direita para a esquerda na tela inicial do seu iPhone pode revelar o widget Activity, que, quando tocado, revelará mais detalhes dos dados do Ring e a capacidade de ver os dados históricos. Para adicionar o widget de atividade ao seu iPhone, deslize da direita para a esquerda, role até a parte inferior e pressione editar. Encontre o widget de atividades e pressione "+". Use as linhas à direita para reordenar seus widgets.

O Google Trends compara seus últimos 90 dias de atividade com os últimos 365, mostrando movimento, em pé, minutos em pé, exercício, distância, cardio-fitness, ritmo de caminhada e ritmo de corrida na parte superior com uma seta à esquerda e um resumo abaixo. Se você estiver fazendo o mesmo ou melhor, sua flecha estará para cima. Se você não estiver indo tão bem, sua flecha estará abaixada.

Você pode clicar em cada tendência para ver mais detalhes sobre essa tendência, incluindo as médias diárias dos últimos sete dias, uma porcentagem de quantas vezes você fechou seu anel de movimento ou anel de espera nos últimos 365 dias e 90 dias, por exemplo, e um gráfico detalhando o último ano, com os últimos 90 dias destacados nessa cor do Trends.

Complete seus anéis, faça um treino pela primeira vez em cada disciplina ou complete uma sequência e você ganhará medalhas.

Existem prêmios virtuais para a conclusão de tarefas definidas, como completar um novo "Registro de movimento" ou uma "Semana perfeita", e também existem desafios mensais que concedem a você mais emblemas por realizar certas atividades.

Os desafios mensais são normalmente tarefas de vários eventos para incentivá-lo a se manter ativo durante todo o mês. Os desafios anteriores definidos pela Apple incluíam a realização de um determinado número de treinos, dobrando sua meta de movimento um número específico de vezes ou fazendo um certo número de treinos por um determinado período ao longo do mês.

O Apple Watch fornece várias notificações diárias, desde lembrá-lo de se levantar em uma determinada hora ou dizer-lhe para fazer uma caminhada rápida por alguns minutos para completar um Anel, até mensagens de encorajamento.

Os alertas são projetados para fazer com que você se mova e, portanto, complete seus anéis, mas ouvir uma caminhada rápida de 14 minutos é tudo que você precisa para completar um anel às 23h em uma quarta-feira chuvosa pode ser irritante.

Como você responde a essas notificações depende de você. Eles podem ser descartados ou desligados completamente se você os achar irritantes. Vá para o aplicativo complementar Apple Watch> Role para baixo até Atividade> Definir suas preferências de notificação.

Você pode concordar em compartilhar seus anéis com seus amigos e familiares para que possa ver como está seu desempenho em comparação com eles - dispositivos como o Fitbit também oferecem esse tipo de recurso. Não vai funcionar para todos, mas um pouco de competição amigável nunca fez mal a ninguém em nosso livro.

É possível adicionar vários amigos e escolher se deseja ou não receber alertas quando eles completarem os anéis ou fizerem exercícios.

DICA: escolher compartilhar sua atividade com um amigo pode parecer inofensivo, mas conseguimos determinar quando as pessoas com quem compartilhamos dados estão de férias (um fuso horário diferente significa padrões de atividade diferentes), quando dormiram demais e quando eles ficaram festejando. Portanto, pense duas vezes antes de aceitar ou convidar pessoas para compartilhar seus dados do Watch.

Para quem precisa de um pouco mais de empurrão, existem as Competições. Você pode optar por competir com um amigo ou membro da família por um período de sete dias para ver quem é mais ativo. Você ganhará um determinado número de pontos, até um máximo de 600 pontos por dia. A pessoa com a pontuação mais alta no final da semana ganha a medalha. Aviso: há uma seção Total de vitórias, então se você perder, será constantemente lembrado.

As competições só podem ser individuais, mas você pode ter várias competições acontecendo ao mesmo tempo com pessoas diferentes. Pela nossa experiência, vencer tem a ver com exercícios furtivos. Se você quiser pegar a outra pessoa, esperar até as 22h para fazer aquela corrida de 10km é normalmente uma boa tática de vitória.

Configurar: Abra o aplicativo Activity no iPhone> Vá para a guia Compartilhamento no canto inferior direito> Toque no ícone da pessoa no canto superior direito> Selecione o contato para competir> Pressione Competir com [nome do contato]. O desafio começa no dia seguinte.

O Apple Watch oferece várias opções de treino predefinidas, incluindo caminhada, elíptica, escalada em escada, corrida, natação na piscina, natação em águas abertas, treino HIIT, ciclismo ao ar livre, ciclismo interno, remo, caminhada, ioga e outros. Escolher o caminho certo é vital para o Apple Watch entender o que você está fazendo.

Os treinos estão todos disponíveis através do aplicativo Workout no Apple Watch, que pode ser acessado como uma Complicação ou através do ícone do aplicativo na tela do aplicativo. O Apple Watch também reconhecerá que você está fazendo um treino após 10 minutos de atividade e sugere automaticamente iniciar um treino para você, embora não seja perfeito.

Também não há opção de retrocesso, como acontece com dispositivos como o Fitbit , então, se o Apple Watch falhar em reconhecer seu treino, você não será recompensado. Também cometemos o erro de selecionar Outdoor Cycle em vez de Indoor Cycle apenas para fazer 30 minutos de exercício e não chegar mais perto de nosso alvo Move, então escolha certo.

O Apple Watch ordena a lista de exercícios no aplicativo de treino com base no que você faz e cada opção de treino apresenta configurações adicionais para ajudá-lo a esculpir o que está fazendo. Por exemplo, você pode definir o comprimento da piscina ao usar o exercício de natação na piscina.

Dependendo do treino que você selecionar, você pode escolher uma meta aberta, ou você pode escolher trabalhar para uma meta específica tocando nos três pontos no cartão de treino que você escolher. As metas específicas incluem calorias, distância e tempo, mas a distância não está disponível como uma meta para uma bicicleta indoor ou elíptica, por exemplo.

Defina sua meta e a contagem regressiva começa. O Apple Watch oferece estatísticas diferentes para diferentes exercícios, embora na maioria dos casos, você obtenha tempo, calorias ativas, BPM, velocidade média e distância percorrida. Em exercícios como o Yoga, você simplesmente obterá calorias ativas e totais, junto com sua frequência cardíaca, enquanto em exercícios como a natação, sua braçada será automaticamente reconhecida com base nos movimentos das mãos.

Abra o aplicativo complementar Apple Watch> role para baixo até Workout> Selecione Workout View. A partir daqui, você pode personalizar o tipo e a ordem das métricas mostradas para cada treino.

DICAS ÚTEIS: Deslize da esquerda para a direita em seu Apple Watch para encerrar ou pausar um treino (embora o Apple Watch também faça uma pausa automática se você parar para atravessar a rua, por exemplo). Deslize da direita para a esquerda para acessar o Apple Music. Ao nadar, gire a coroa digital para desbloquear o visor e pause ou retome seu treino de natação pressionando a coroa digital e o botão lateral ao mesmo tempo.

No aplicativo complementar do Apple Watch em seu iPhone, você pode optar por entrar ou sair do Apple Watch rastreando seus batimentos cardíacos na seção Privacidade. Se você optar por participar, o Apple Watch rastreará sua frequência cardíaca atual e monitorará os problemas, mas também fornecerá dados sobre como ela está mudando conforme você faz exercícios.

Você também pode acessar os dados de sua frequência cardíaca com o aplicativo dedicado de frequência cardíaca no Apple Watch. Ele permitirá que você faça a leitura de sua freqüência cardíaca a qualquer momento, mas também funciona em segundo plano para monitorar sua freqüência cardíaca em repouso e a média de caminhada. O aplicativo Apple Health no iPhone permite que você se aprofunde nos dados.

Nos Apple Watches Série 4 e 5, há também um recurso de ECG que pode fazer leituras de eletrocardiograma (ECG ou EKG). O aplicativo de ECG da Apple pode dizer se o seu ritmo cardíaco tem fibrilação atrial (um ritmo cardíaco irregular) ou um ritmo sinusal normal. Os usuários do Apple Watch Series 4 o verão assim que o WatchOS 5.1.2 for instalado em seus dispositivos.

Obter uma leitura é tão simples quanto colocar um dedo na coroa digital do relógio e esperar 30 segundos. Os dados de ECG serão coletados dos eletrodos do Watch e exibidos no aplicativo Health, que por sua vez pode ser compartilhado por meio de um relatório em PDF com o seu médico. A Apple afirma que o teste é 99% preciso.

O aplicativo Activity em seu iPhone é onde todos os seus dados de condicionamento físico do Apple Watch vão parar. Você encontrará seu desempenho diário, dados históricos de desempenho, todos os seus treinos (que também podem ser filtrados por treino específico), seu status de compartilhamento e todos os emblemas que você ganhou. Existem cinco guias para navegar: História, Tendências, Exercícios, Prêmios e Compartilhamento.

A história remonta à época em que você usava o Apple Watch, registrando os totais de Movimentação, Exercício e Posicionamento ao usá-lo durante esse período. Você não pode editar ou apagar os dados.

O Google Trends compara seus últimos 90 dias de atividade com os últimos 365, mostrando movimento, em pé, minutos em pé, exercício, distância, cardio-fitness, ritmo de caminhada e ritmo de corrida na parte superior com uma seta à esquerda e um resumo abaixo. Se você estiver fazendo o mesmo ou melhor, sua flecha estará para cima. Se você não estiver indo tão bem, sua flecha estará abaixada.

Exercícios lista todos os exercícios que você fez. Clique na guia Workout e você verá uma lista de meses, com um resumo em cada mês do número de Workouts que você fez, junto com o tempo total e médio e as calorias totais e médias. Tocar em um mês oferece uma análise de cada treino e tocar mais em cada treino individual oferece todas as métricas para aquele treino específico.

Por exemplo, para natação, ele detalha as calorias ativas, calorias totais, distância, tempo total, frequência cardíaca média, número de comprimentos e comprimento da piscina. Ele também mostrará o ritmo médio com divisões de braçada. Para correr, você obterá divisões, um mapa de sua corrida e dados incluindo ganho de elevação, cadência média (passos por minuto). Durante o treino de corrida, o Apple Watch também mostrará quilômetros rolantes para que você possa ver sua divisão do quilômetro anterior para ver se está no caminho certo.

Prêmios é onde você encontrará os emblemas que conquistou e também verá o que ainda falta para ganhar. O compartilhamento, entretanto, permite que você gerencie como você compartilha seus dados com seus amigos, incluindo se deseja silenciar suas notificações, removê-los completamente ou competir com eles em um desafio de sete dias. Você também terá uma visão geral de como eles estiveram ativos ao usar o relógio.

Escrito por Britta O'Boyle.