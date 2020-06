Novas pulseiras Apple Watch cores de verão disponíveis ao lado de capas correspondentes para iPhone 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple revelou várias novas marcas do Apple Watch como parte de uma coleção de verão. Agora você pode atualizar o seu relógio, se desejar!

As bandas summer colors estão disponíveis em Coastal Grey, Linen Blue, Seafoam e Vitamin C. Todas agora estão disponíveis por US $ 49 / £ 49 . Nosso favorito? Vitamina C, com certeza!

Para acompanhá-los, a Apple também lançou capas correspondentes para iPhone em Linen Blue, Seafoam e Vitamina C. Não sabemos ao certo por que o Coastal Grey não está incluído lá, mas achamos que é porque um estojo cinza anterior não foi vendido. bem.

Esses estojos estão disponíveis para todas as séries do iPhone 11 , portanto, para o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e custam US $ 39 / £ 45 . Parece que não há uma opção para o iPhone SE mais novo, mas mais barato.

A Apple também estreou recentemente novas bandas Pride também, incluindo uma banda esportiva arco-íris muito marcante e um equivalente do Apple Watch Nike Edition.

A conferência de desenvolvedores ao vivo da Apple deve ocorrer em algumas semanas, quando esperamos descobrir mais sobre a próxima versão do software watchOS da Apple . Isso deve nos dar mais algumas dicas sobre o que esperar do próximo Apple Watch 6 , que esperamos lançar ao lado do iPhone 12 no final do ano.