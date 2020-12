O que é Apple Watch Nike? E como ele é diferente do Apple Watch padrão?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cada Apple Watch desde a Série 2 teve uma versão da Nike. O último Series 6 Nike Edition é essencialmente o mesmo que o Apple Watch Series 6 padrão, mas apresenta mostradores de relógio Nike redesenhados e pulseiras Apple Watch Sport projetadas pela Nike. Você também pode obter uma versão da Nike do Apple Watch SE (que é essencialmente o Apple Watch Series 5 em uma aparência diferente)

Para o Apple Watch Série 2, a Apple se uniu à Nike para fazer uma versão do Apple Watch destinada a corredores. Ele apresenta um design de pulseira diferente e mostradores de relógio ligeiramente diferentes para tornar mais fácil para os corredores usarem o GPS integrado do dispositivo (e o celular). Externamente, a única diferença é que há um logotipo da Nike além do da Apple na parte traseira do relógio. Eles lançaram um novo Apple Watch Nike com cada versão do Apple Watch desde então.

O Apple Watch Nike custa o mesmo que as versões padrão do Apple Watch.

Em 2020, existem duas versões diferentes do Apple Watch Nike com a Série 6 e SE (e então existem variantes de 40/44 mm de cada uma delas, cada uma com GPS e variantes de celular)

Você obtém todos os recursos encontrados no Apple Watch Series 6 ou SE, como GPS integrado, design à prova dágua e opções de caixa de relógio de 40 mm e 44 mm. E há a opção de conectividade de celular além do GPS, embora seja mais barato obter a versão sem. O monitoramento de oxigênio no sangue Série 6 hs também.

Como o Apple Watch padrão, você pode alterar as alças. Está disponível com diferentes combinações de caixa e pulseira: há caixas de alumínio prata e cinza espacial com Nike S port Band (borracha) ou Nike Sport Loop (nylon). As bandas esportivas da Nike têm um design perfurado projetado para ser mais durável e respirável.

Quanto ao software, a Nike tem vantagens adicionais em relação à versão padrão do watchOS : ele obtém mostradores de relógio exclusivos com o tema da Nike que incluem uma complicação para iniciar diretamente o aplicativo Nike Run Club, que vem pré-instalado e permite monitorar suas corridas, ver a corrida história e muito mais.

As versões 2020 têm novas cores para a Nike Sport Band e Nike Sport Loop, e um novo relógio Nike Compact permite que você veja também várias complicações do Nike Run Club.

