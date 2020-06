Dicas e truques do Apple Watch: segredos ocultos do watchOS revelados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Watch é um dispositivo complexo, mas oferece aos usuários do iPhone da Apple muito prazer em explorar todos os seus recursos.

Na maioria das vezes, você deve ser capaz de descobrir os conceitos básicos do seu novo Apple Watch, mas a Apple incluiu muitas jóias escondidas para permitir que você aproveite ainda mais do que imaginava possível.

Como você ativa o Power Reserve? Como você limpa todas as suas mensagens de uma só vez? Como você tira uma captura de tela no Apple Watch? Aqui estão nossas dicas e truques cheios de atalhos, opções rápidas e muito mais, todos esperando para serem descobertos e utilizados para ajudá-lo a se tornar um usuário avançado do Apple Watch.

squirrel_widget_167242

Deslize para cima na parte inferior do Apple Watch e toque no ícone de campainha. Isso transformará seu Apple Watch no modo silencioso.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Vá para a guia My Watch> toque em seu Apple Watch na parte superior> toque no símbolo de informações ao lado de seu Apple Watch na parte superior> selecione Desemparelhar Apple Watch.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Siga as instruções. É agradável e fácil, prometemos. Você será guiado por tudo, desde o Hey Siri até a adição de cartões para o Apple Pay. O Apple Watch funciona apenas com o iPhone, portanto, se você é um usuário do Android, não poderá emparelhar um Apple Watch ao seu dispositivo.

Abra o aplicativo Configurações no Apple Watch> Geral> Role para baixo até Redefinir> Apagar todo o conteúdo e configurações.

Para verificar se você está executando o software watchOS mais recente, abra o aplicativo Configurações no Apple Watch> Geral> Atualização de Software. Se houver uma atualização de software, verifique se o Apple Watch está conectado ao Wi-Fi e no carregador e pressione o botão Baixar e instalar.

Desligue o Apple Watch e vire-o. Você verá dois botões na parte superior e inferior do sensor de frequência cardíaca na parte inferior do estojo. Pressione cada botão e deslize a respectiva alça para fora. Você pode deslizar outra alça e ela se encaixará.

Pressione e segure o botão lateral abaixo da coroa digital e deslize a opção Desligar da esquerda para a direita no menu. Você também pode optar por mostrar seu ID médico (se você o configurou) ou fazer uma chamada SOS.

Pressione e segure o botão lateral abaixo da coroa digital para ligar o Apple Watch novamente.

Deslize para cima a partir da parte inferior do mostrador do relógio do Apple Watch e toque na porcentagem de bateria. Você pode deslizar da esquerda para a direita na guia Reserva de energia para ativá-la.

Pressione e segure o botão lateral abaixo da coroa digital até que o logotipo da Apple apareça para desativar a reserva de energia.

Para tirar uma foto do que estiver na tela do Apple Watch, pressione a coroa digital e o botão lateral ao mesmo tempo.

A foto será salva automaticamente no seu álbum de Fotos no seu iPhone. Você precisará garantir que a opção Ativar capturas de tela esteja ativada. Para fazer isso, acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Geral> Role para baixo até Ativar captura de tela e verifique se está ativado.

Pressione o Digital Crown e o segundo botão por cerca de 10 segundos até o logotipo da Apple reaparecer.

squirrel_widget_167362

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone e selecione Complicações na guia Meu relógio. Você verá quais aplicativos de terceiros que você instalou que permitirão complicações. Essas complicações poderão ser selecionadas em vários mostradores do relógio.

Acesse o aplicativo Watch no seu iPhone> Clique na guia My Watch e depois em General. Role para baixo até Wake Screen e defina a configuração On Tap para "Wake for 70 seconds".

É possível fazer com que o Apple Watch mude para o modo Nightstand quando conectado ao carregador de lado. Isso exibirá a hora, como um despertador, por exemplo.

Se você deseja desativar esse recurso, acesse o aplicativo Watch no seu iPhone> guia Meu relógio> Geral> Modo de cabeceira. Você também pode ativar e desativar o Modo de cabeceira no aplicativo Configurações no relógio.

Clique duas vezes na Digital Crown no seu Apple Watch para acessar o último aplicativo que você estava usando.

Diga "Hey Siri" ou pressione e segure a Digital Crown para ativar a Siri no Apple Watch.

Para silenciar uma chamada, basta cobrir o Apple Watch com a mão.

Não se preocupe em pressionar a coroa digital para continuar voltando antes que você volte ao mostrador principal do relógio. Em vez disso, basta colocar a mão sobre o rosto do Apple Watch e ele ficará preto. Toque na tela e você retornará ao mostrador do relógio imediatamente.

Você pode configurar o Apple Watch para desbloquear automaticamente quando você o usa e desbloquear seu iPhone.

Acesse o aplicativo Apple Watch no iPhone> guia Meu relógio> Código de acesso> Desbloquear com o iPhone.

Deslize para cima a partir da parte inferior do mostrador do relógio do Apple Watch. Toque no símbolo do iPhone e, se o iPhone estiver ligado, ele enviará um ping audível para ajudá-lo a localizá-lo.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> toque na guia Meu relógio> clique no seu relógio na parte superior da tela> toque no símbolo de informações à direita das informações do relógio> toque na opção Localizar meu Apple Watch. Isso iniciará o aplicativo Find My .

Você pode optar por reproduzir som, apagar o Apple Watch ou marcar como perdido.

Você pode emparelhar seu relógio e seu iPhone para entrar no modo avião, ou ativar o modo avião manualmente no Apple Watch.

Verifique se o recurso iPhone do espelho do modo avião está ativado no aplicativo Apple Watch. No aplicativo Apple Watch no iPhone, vá para a guia Meu relógio> Geral> Modo avião> Ativar no espelho iPhone.

Como alternativa, deslize para cima a partir da parte inferior do mostrador do relógio e toque ou desative o avião.

Deslize para cima a partir da parte inferior do relógio do Apple Watch e bata na lua. Isso ativará ou desativará a interrupção. Você pode escolher entre Ativado, Ativado por 1 hora, Ativado até esta noite ou Ativado até que eu saia.

Se você deseja que o símbolo da tocha seja mais acessível, ou o modo avião, por exemplo, é possível reorganizar as Configurações rápidas no Apple Watch para acessar o que mais usa mais rapidamente.

Deslize para cima a partir da parte inferior do relógio do Apple Watch e role até a parte inferior. Toque em Editar. Os ícones balançam para que você possa movê-los para as posições que melhor se adequam ao que você deseja. Certifique-se de pressionar Concluído na parte inferior depois.

Você pode alterar a orientação do Apple Watch, definindo se o usará no pulso esquerdo ou direito. Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Toque na guia Meu relógio> Geral> Orientação do relógio> Alterar da esquerda para a direita ou vice-versa. Você também pode selecionar o lado da coroa digital.

Você pode alterar vários recursos de acessibilidade no Apple Watch, como a forma como ele reage à sua entrada. Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> toque na guia Meu relógio> Acessibilidade. Você poderá executar Texto em negrito e Zoom nessas configurações, por exemplo.

Se você estiver fazendo algo no Apple Watch que deseja continuar no iPhone, poderá ativar o recurso Handoff da Apple para poder continuar como estava.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> selecione a guia Meu relógio> Geral> Alternar para ativar a transferência.

Abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone> Toque na guia Meu relógio> Layout do aplicativo> Comece a mover os círculos de acordo com suas preferências.

Vá para a tela do aplicativo no seu relógio pressionando a coroa digital> pressione e segure a tela até os ícones começarem a tremer. Qualquer aplicativo que tenha um x no canto superior direito pode ser excluído. Você também pode mover os aplicativos da mesma maneira que no iPhone usando esta dica.

É ainda mais fácil adicionar aplicativos ao Apple Watch do que anteriormente, pois o Apple Watch possui sua própria App Store no watchOS 6 . Pressione a Coroa digital para levá-lo à tela de Aplicativos e procure o símbolo da App Store.

Você poderá pesquisar ou percorrer os vários aplicativos recomendados para o Apple Watch. Toque no aplicativo que você deseja baixar e pressione Obter para adicioná-lo ao seu Apple Watch.

Você também pode encontrar e baixar novos aplicativos para o seu Apple Watch no seu iPhone. Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> toque na guia App Store no canto inferior direito> pressione Discover Watch Apps no iPhone> Encontre um aplicativo que você goste e pressione Obter.

No Apple Watch, abra o aplicativo Configurações e depois Bluetooth. Você pode emparelhar seus fones de ouvido diretamente ao seu Apple Watch a partir daqui.

Às vezes, um toque háptico de uma notificação não é suficiente para alertá-lo, especialmente se você estiver usando a pulseira do Apple Watch de forma flexível.

Para ajudar a combater isso, você pode ativar algo chamado Hapin proeminente que, quando ativado, o Apple Watch executará um háptico proeminente para pré-anunciar alguns alertas comuns. Para ativar isso, acesse o aplicativo Configurações no Apple Watch> Sons e Haptics <Vá até a seção Haptics> Toque em Proeminente.

Por padrão, o Apple Watch vem com uma senha de quatro dígitos, mas você pode aumentar esse nível de segurança para uma senha de seis dígitos.

Para fazer isso, acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Senha> Desativar senha simples> Digite seu novo código de seis dígitos.

Durante a instalação, você precisará conectar o Apple Watch ao Wi-Fi, mas se você alterar os sistemas Wi-Fi ou se conectar a uma rede diferente, é agradável e simples.

Abra o aplicativo Configurações no Apple Watch> role para baixo até Wi-Fi> Escolha a rede à qual deseja ingressar> Digite a senha.

Se você possui um Mac e um Apple Watch, pode configurá-lo para que o Apple Watch desbloqueie o seu MacBook sem que você precise digitar sua senha.

Abra as Preferências do sistema no seu Mac> Segurança e privacidade> Marque a caixa Use o Apple Watch para desbloquear aplicativos e Mac> Digite a senha do Mac para ativar.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Toque em Carteira e Apple Pay> Adicionar cartão. Você precisará seguir as etapas para adicionar seu cartão de pagamento.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Toque em Carteira e Apple Pay> Cartão padrão> Escolha o cartão que você deseja ter como cartão principal. Não se preocupe, você pode alternar entre cartões facilmente, para que não importe muito.

Se você definir um Express Travel Card, não precisará tocar duas vezes no botão para iniciar o Apple Pay no Apple Watch quando viaja em transporte público. Depois que um cartão de viagem expresso estiver configurado, você poderá manter o relógio em um terminal de transporte público para pagar sua viagem.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Toque em Carteira e Apple Pay> Selecione Cartão Express Travel> Escolha o cartão que você deseja trabalhar automaticamente ao viajar sem precisar clicar duas vezes no botão lateral.

Você pode usar o Apple Pay no seu Apple Watch para confirmar os pagamentos em um Mac próximo. Para fazer isso, abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Toque em Carteira e Apple Pay> Ative em Permitir pagamentos no Mac.

Mantenha pressionado o botão lateral ao lado da Coroa digital no Apple Watch e deslize a opção ID médica para visualizar a ID médica. Você precisará configurar seu ID médico no iPhone com antecedência.

Você pode optar por ser notificado pelo Apple Watch se estiver em um ambiente em que os níveis de som possam danificar sua audição.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Ruído> Limite de ruído> Escolha seu limite.

Abra o aplicativo Noise no Apple Watch e você poderá ver em que decibéis o ambiente em que se encontra.

Abra o aplicativo Memorando de voz no seu Apple Watch e toque no grande botão vermelho. Isso iniciará uma gravação de voz que será salva no seu iPhone, iPad e Mac.

Quando você receber uma mensagem, levante o pulso para ver de quem é a mensagem e para ler a mensagem completa. Abaixe seu braço para descartá-lo.

Quando uma mensagem aparecer no Apple Watch, role para baixo até a parte inferior e você poderá enviar uma mensagem predefinida em resposta.

Você pode optar por ditar que sua mensagem seja transformada em palavras via Siri ou enviar como um arquivo de áudio dentro do texto. Também é possível usar o dedo para digitar e o transformará em texto.

A Apple também permite que você responda com vários emoji diferentes exclusivos do Apple Watch, além de adesivos emoji padrão, Animoji e Memoji. Para ver além do emoji usado mais recentemente, role para baixo com o dedo ou a Coroa Digital e você encontrará outros emojis, além de Memoji e Animoji.

Force o toque na caixa de entrada de mensagens do Apple Watch para compor uma nova mensagem.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mensagens> Marque Espelhar meu iPhone. Seu Apple Watch agora o alertará da mesma maneira que seu iPhone está configurado para novas mensagens.

Se você não deseja que o Apple Watch toque o tempo todo, é possível configurá-lo para que o relógio o avise apenas de uma nova mensagem de texto uma vez e não duas. Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mensagens> Selecione Personalizado. Como alternativa, você pode fazer com que o relógio o lembre de uma única mensagem até 10 vezes.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mensagens> Selecione Personalizado> Desativar som.

Você pode configurar o Apple Watch para enviar automaticamente recibos de leitura quando você ler uma mensagem. Vá para o Apple Watch App para iPhone> Mensagens> Ative ou desative o envio de recibos de leitura, dependendo da sua preferência.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mensagens> Respostas padrão. Você pode alterar as respostas padrão enviadas quando o Apple Watch não está tentando adivinhar o que dizer tocando em Editar no canto superior direito. Ou você pode ativar ou desativar as Respostas inteligentes.

Também é possível adicionar uma resposta que você deseja enviar com frequência se rolar para a parte inferior. Passar da direita para a esquerda em uma resposta padrão permitirá que você a exclua.

Você pode enviar sua localização atual para qualquer pessoa que esteja enviando mensagens pelo Apple Watch. Force o toque em um iMessage e, em seguida, opte por Enviar local.

Você pode excluir rapidamente um e-mail da sua lista da caixa de entrada deslizando da esquerda para a direita na mensagem do Apple Watch e tocando no ícone vermelho com a lixeira. Você precisará confirmar a exclusão.

Você pode sinalizar seus e-mails deslizando da esquerda para a direita na mensagem no Apple Watch e tocando no ícone de sinalização.

Você pode marcar um e-mail como não lido no Apple Watch deslizando da esquerda para a direita na mensagem da sua caixa de entrada ou forçar o toque quando estiver nela. Uma grade de opções aparecerá, uma das quais é marcá-la como não lida.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mail> Tick Mirror my iPhone. Seu Apple Watch agora o alertará da mesma maneira que seu iPhone é configurado quando você recebe novos e-mails.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mail> Personalizado. Aqui você pode selecionar como cada uma das suas diferentes contas de email é tratada e se você deseja alertas.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Correio> Personalizado> Marque VIPs. Agora você só receberá alertas no Apple Watch quando seus VIPs enviarem um e-mail para você.

Você pode ter nenhuma, uma ou duas linhas de visualização para suas mensagens de e-mail no Apple Watch. Para selecionar o que você escolher, acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mail> Pré-visualização de mensagens.

Por padrão, qualquer e-mail enviado pelo seu Apple Watch dirá "Enviado do meu Apple Watch". Para alterar sua assinatura, abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> selecione Correio> Personalizado> Assinatura> Digite o que deseja que sua nova assinatura seja.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Mail> Personalizado. Role para baixo e alterne em Perguntar antes de excluir.

Você pode responder a e-mails, sinalizá-los, marcá-los como não lidos ou excluí-los no Apple Watch. Para fazer isso, Force Touch na tela do e-mail que você está lendo e escolheu entre as quatro opções. Rolar para baixo na parte inferior de um email também oferece a opção de responder.

Force o toque no aplicativo Activity no Apple Watch para alterar sua meta de movimentação diária.

Deslize o dedo para cima no resumo dos três toques na exibição do Apple Watch para ver mais informações, incluindo calorias ativas, etapas, distância e voos subidos.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Atividade> Desativar Lembretes de Suporte. Siga as mesmas instruções para ativar os lembretes de suporte.

Se você não se preocupa em receber atualizações ao longo do dia sobre a sua atividade, pode mudar quando o Apple Watch notificar você sobre isso.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Atividade> Treinamento diário.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Atividade> Desative todos os alertas que você não deseja.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Privacidade. Existem duas opções: rastreamento de fitness e frequência cardíaca. Você pode ativar ou desativar, ou ambos, para interromper o sensor de frequência cardíaca que calcula suas calorias queimadas e o relógio usando os movimentos do corpo para determinar a contagem de passos e o nível de condicionamento físico.

Deslize da esquerda para a direita durante um treino no Apple Watch para finalizar ou pausar um treino. Você pode então salvar ou descartá-lo.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Treino> Exibição de treino. Você pode definir suas preferências para os diferentes exercícios.

Se você deseja economizar energia durante um treino, pode desligar o monitor de batimentos cardíacos. Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Treino> Ative a opção Modo de economia de energia.

É possível adicionar um segmento em uma corrida ao ar livre com o Apple Watch apenas tocando duas vezes no visor. Um segmento apresentará tempo, distância e ritmo médio.

Você pode alternar para uma configuração chamada Execução automática de pausa no Apple Watch que interrompe a execução dos exercícios quando você para de se mover e os retoma quando inicia novamente.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Treino> Ativar na pausa automática em execução.

Você pode escolher uma lista de reprodução para iniciar a reprodução automaticamente sempre que iniciar um treino no Apple Watch, embora ela não seja reproduzida se você já estiver ouvindo música ou outro áudio.

Para ativar esse recurso, vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Treino> Role para baixo até Lista de reprodução de exercícios> Selecione sua Lista de reprodução. Você precisará ter baixado a lista de reprodução da Apple Music.

Toque nos três pontos no canto inferior da tela Em Execução no aplicativo Apple Music e role para baixo até Exibir Álbum.

Toque no ícone do meio na parte inferior da tela Em execução no aplicativo Apple Music no Apple Watch e pressione o botão aleatório na tela seguinte.

Role mais rápido com a Digital Crown até que uma letra apareça no aplicativo Apple Music no Apple Watch. Ele irá pular suas músicas através do alfabeto.

Quando você estiver visualizando músicas no aplicativo Apple Music no Apple Watch, use o Digital Crown para aumentar ou diminuir o volume.

O Apple Watch tem a capacidade de armazenar músicas para que você possa ouvir sem o seu iPhone por perto - ótimo para uma corrida. Para sincronizar uma lista de reprodução, acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Música> selecione Adicionar música e selecione a lista de reprodução ou o álbum que deseja sincronizar. As músicas são sincronizadas quando o Apple Watch está no carregador.

Forçar toque no aplicativo de calendário no Apple Watch e selecione a exibição do dia ou a lista.

Forçar Toque em uma entrada da agenda no Apple Watch e selecione obter direções. Eles serão abertos no Maps, levando você passo a passo com vibrações no pulso. A entrada do calendário precisará ter a localização do evento para que isso funcione.

Se você percorreu os compromissos no Apple Watch, pode voltar para hoje usando o Force Touch e selecionando Hoje.

Forçar Toque na tela do relógio no Apple Watch e role para a esquerda ou direita para revelar mais.

Forçar Toque na tela do relógio no Apple Watch e pressione Personalizar.

Role para a esquerda e para a direita para revelar diferentes elementos, como cores, que podem ser alterados. Use a coroa digital para rolar pelas cores ou por diferentes complicações.

Toque em cada complicação para alterar o que está nelas. Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os relógios.

Deslize para cima quando estiver no modo de seleção de mostrador do relógio no Apple Watch para excluir o mostrador. Não se preocupe, você não o excluiu para sempre.

No modo de seleção de mostrador do relógio no Apple Watch, role para a direita e selecione novo. Use a coroa digital para rolar pelas opções disponíveis.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone, role o menu e toque em Relógio. Alterne se você deseja que o relógio mostre o horário de 24 horas ou não.

Quando o Push Alerts estiver ativado, o Apple Watch alertará você sobre os temporizadores e alarmes configurados no iPhone para que você possa adiar ou descartar remotamente.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Relógio> Ativar ou desativar alertas por push.

Quando o indicador de notificações estiver aceso, um ponto vermelho aparecerá na parte superior do mostrador do Apple Watch quando houver notificações não lidas.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Relógio> Ative ou desative o Indicador de notificações.

Alguns dos mostradores do relógio do Apple Watch - Infograph e Color, por exemplo - permitem que você mostre seu monograma no mostrador.

O aplicativo Apple Watch para iPhone permite personalizar as iniciais mostradas (até 5).

Para alterá-lo, acesse o aplicativo Apple Watch no iPhone> Relógio> Monograma.

Por padrão, a Apple lista os fusos horários da cidade em todo o mundo que você armazenou em seu telefone, mas se você associa mais a San Fran ou Seattle do que a Los Angeles, convém alterar o nome.

Vá para o aplicativo em seu iPhone> Relógio> Abreviações de cidades.

Algumas pessoas gostam de ter o relógio sempre ajustado alguns minutos rapidamente.

No Apple Watch, vá para Configurações> Relógio> +0 min. Use a coroa digital para alterar o tempo até uma hora à frente em incrementos de um minuto.

Para definir uma foto específica como um mostrador de relógio no Apple Watch, localize uma foto em Fotos no seu iPhone. Você precisará tocar no ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo e rolar para baixo até Criar face do relógio.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Telefone> Personalizado> Opte para que o relógio mostre notificações, sons ou se deve tocar.

Acesse o aplicativo Telefone no Apple Watch e selecione alguém em seus Favoritos, Recentes ou Contatos.

Pressione a coroa digital para carregar a Siri e diga "Ligar [inserir nome]" para fazer a ligação.

Você pode optar por sincronizar determinadas fotos ou álbuns com o Apple Watch, mesmo quando o iPhone não estiver por perto.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Fotos> Álbuns sincronizados. Em seguida, você pode selecionar os álbuns que deseja no seu Apple Watch.

Use a Coroa digital para aumentar e diminuir o zoom no aplicativo de fotos no Apple Watch e nos dedos para se movimentar.

Para definir uma foto específica como um mostrador de relógio no Apple Watch, localize uma foto em Fotos e Force Touch nele para definir como um mostrador de relógio.

Acesse o aplicativo Apple Watch para iPhone> Ações> Selecione se você deseja Preço Atual, Alteração de Pontos, Alteração Percentual ou Capitalização de Mercado.

Vá para a seção Ações do aplicativo Apple Watch para iPhone e selecione uma variedade de ações diferentes ou simplesmente faça com que ele espelhe seu iPhone.

Abra o aplicativo Apple Watch para iPhone> Clima> Selecione a cidade que você deseja exibir nos mostradores do relógio ou no Resumo do clima.

Vá para o aplicativo Weather no Apple Watch e deslize para cima para ver os próximos 10 dias de clima para essa cidade.

Forçar Toque no aplicativo Weather no Apple Watch para definir o mostrador para mostrar as condições, a chance de chuva ou a temperatura ao longo do dia. Agora você pode ver que chove às 17:00 claramente.

Se você vir um ponto vermelho no mostrador do relógio, significa que você tem notificações não lidas. Para se livrar do ponto, abra o aplicativo Watch no iPhone> Notificações> Desative o Indicador de notificações.

Force Touch quando estiver no painel de notificações para Limpar todas as notificações no Apple Watch.

Deslize para baixo na parte superior da tela do Apple Watch e todas as suas notificações não exibidas serão exibidas.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Notificações> Selecione Privacidade de notificação.

Agora, quando você receber uma mensagem, saberá que é de um aplicativo específico, mas é necessário tocar para ver o que diz. Prático, se você não quiser que outras pessoas leiam suas notificações.

Vá para o aplicativo Apple Watch para iPhone> Notificações> Selecione se deseja que aplicativos da Apple e de terceiros lhe enviem notificações ou não.