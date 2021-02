Amazon Alexa em movimento: o que isso significa e quais fones de ouvido e alto-falantes o suportam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2018, a Amazon anunciou um novo kit de desenvolvimento chamado Alexa on the go, que essencialmente permitiu que fabricantes terceirizados construíssem Alexa diretamente em seus produtos usáveis e mãos livres. Especificamente, o objetivo era transformar Alexa diretamente em fones de ouvido, alto-falantes Bluetooth e smartwatches.

Alexa não está mais confinada à sua casa. Na verdade, muitos dos principais fabricantes de alto-falantes e fones de ouvido sem fio agora oferecem suporte ao recurso.

Em 2018, a Amazon anunciou que queria que o Alexa tivesse o suporte da próxima geração de fones de ouvido e wearables, como smartwatches. Para tornar isso possível, a empresa anunciou o kit de acessórios móveis Alexa. É um kit de desenvolvimento que tornou mais fácil para as empresas de hardware adicionarem Alexa a seus produtos de acessórios móveis. A Amazon disse que poderá fazer isso "com um mínimo de investimento em hardware ou esforços de integração".

Você está certo. Por exemplo, em 2016, a empresa chinesa iMCO lançou uma campanha de crowdfunding para CoWatch, um smartwatch de aço inoxidável de face redonda que tinha integração com Alexa. Além disso, no final de 2017, os fones de ouvido sem fio Bragi Dash também adicionaram a capacidade de falar com o assistente da Amazon. Mas esses produtos eram poucos e distantes entre si. O kit de desenvolvimento "em movimento" reformulado de Alexa removeu algumas das barreiras e tornou tudo muito mais fácil, ampliando o apelo e atraindo os grandes nomes domésticos.

Com o kit de acessórios móveis Alexa, a Amazon está lidando com a parte da integração. Os fabricantes e as equipes de desenvolvimento não precisam mais realizar a maior parte da codificação para a integração do Alexa. Portanto, não deve haver mais problemas, e nós, como consumidores, nos beneficiamos do ataque de novos fones de ouvido Alexa e vestíveis como resultado. A Amazon também fez esse kit de ferramentas especificamente para dispositivos leves.

Em outras palavras, dispositivos que não têm muito poder de processamento, incluindo gadgets que estão sempre conectados a um telefone. O kit de ferramentas da Amazon funciona enviando solicitações de voz para o aplicativo Alexa no iOS ou Android. O aplicativo então processa a solicitação, o que deve parecer perfeito para você. Mas do ponto de vista do fabricante, tudo o que eles precisam fazer é gravar e transferir áudio, o que seus dispositivos já podem fazer.

A resposta mais curta é: muitos. Os principais exemplos incluem o muito popular Sony WH-1000XM4 , Jabra Elite 85h, Amazon Echo Buds (obviamente), Bose Noise Canceling Headphones 700 , Jabra Elite Active 75t e Bose QC 35ii entre muitos outros.

Sony, Bose, JBL e Jabra adotaram suporte em muitos de seus principais dispositivos, seja com fones de ouvido ou sem fio verdadeiro nos ouvidos.

Da mesma forma, agora você encontrará alto-falantes sem fio Bluetooth de empresas como Bose, Bang & Olufsen e Ultimate Ears disponíveis como alternativas Echo. Mesmo os gostos de Polk e Sonos estão construindo o recurso em suas barras de som e alto-falantes multi-room.

Escrito por Maggie Tillman e Elyse Betters.