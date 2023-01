O relógio CZ Smart Citizen fica ainda mais inteligente quanto mais você o usa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O cidadão anunciou uma versão atualizada de seu CZ Smart wearable, desta vez alegando que ele ficará ainda mais inteligente quanto mais pessoas o usarem.

Com base no CZ Smart anterior, o Citizen diz que a nova versão é capaz de aprender e antecipar padrões de fadiga e alerta, numa tentativa de dar aos usuários mais dados úteis sobre seu corpo e bem-estar mental.

Tudo isso se tornou possível ao integrar a pesquisa pioneira do Centro de Pesquisa Ames da NASA com a IA construída em parceria com a IBM e o resultado é um aplicativo CZ Smart YouQ que é capaz de manter o controle da saúde do usuário. Isso incluirá biofeedback em tempo real, diz Citizen, enquanto o aplicativo também aprenderá e entenderá o cronótipo do usuário. É quando alguém prefere dormir e acordar, aparentemente.

Tudo isso para dizer que este novo relógio vai acompanhar o cansaço do usuário e deixá-lo saber para que você possa trabalhar na construção de melhores hábitos para tentar reduzir a fadiga e aumentar a atenção ao longo do tempo. A teoria é que, ao dar mais dados às pessoas, elas podem tomar decisões informadas.

Quanto ao relógio físico, é um caso de 41mm que tem uma tela AMOLED de 1,3 polegadas e é alimentado por um chip Snapdragon Wear4100+ da Qualcomm com 8GB de armazenamento. O cidadão diz que os usuários podem esperar mais de 24 horas de vida útil da bateria com uma carga completa, levando apenas 40 minutos. Um conjunto completo de sensores está incluído, com um giroscópio, altímetro, barômetro, acelerômetro, sensor de freqüência cardíaca, SP02 e sensor de luz ambiente, todos presentes e corretos.

O preço começa em $350 quando o novo CZ Smart entra à venda nos Estados Unidos em março. A disponibilidade internacional e os preços ainda não foram tornados públicos, infelizmente.

Escrito por Oliver Haslam.